Boje o Avdijivku sú ťažšie ako o Bachmut, tvrdí ukrajinská brigáda

Kyjev 16. februára (TASR) - Prebiehajúce boje o Avdijivku na východe Ukrajiny sú ťažšie ako boje o Bachmut, ktorý Rusko dobylo vlani v máji. V piatok to uviedla elitná ukrajinská brigáda, ktorá bráni Avdijivku pred útokmi Rusov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Bitka o toto priemyselné centrum, vzdialené necelých 10 kilometrov severne od mesta Doneck, je jednou z najkrvavejších počas už takmer dva roky trvajúcej vojny a pripomína minuloročnú krvavú bitku o Bachmut, v ktorej padli tisíce vojakov.



"Tam (v Bachmute) to bolo náročné, ale teraz (v Avdijivke) je to extrémne ťažké," uviedol hovorca 3. samostatnej útočnej brigády Olexandr Borodin s tým, že ruské sily majú teraz lepšie vybavenie než počas bojov o Bachmut, ktoré trvali viac než deväť mesiacov.



V piatok ráno informoval ukrajinský generál Olexandr Tarnavskyj o prudkých bojoch v Avdijivke. Dodal, že ukrajinská armáda tam pokračuje v príprave "nových pozícií a silných opevnení, pričom sa zohľadňujú všetky možné scenáre" ďalšieho vývoja.



"Vážime si každý kúsok ukrajinskej zeme, ale najvyššou prioritou je pre nás ochrana životov ukrajinských vojakov," dodal vtedy generál. Aktuálnu situáciu v Avdijivke označil za "zložitú, ale pod kontrolou". Velitelia podľa neho dostali príkaz, aby tamojšiu situáciu stabilizovali.



AFP uvádza, že vzhľadom na nedostatok munície a početnú prevahu na bojisku môže byť Ukrajina nútená stiahnuť sa z tohto mesta, ktoré sa stalo symbolom ukrajinského odporu, podobne ako Bachmut.



Ruské sily sa pokúšajú Avdijivku dobiť už od začiatku invázie; už v predchádzajúcich rokoch oň Ukrajinci zvádzali boje s Ruskom podporovanými separatistami. Ruské útoky na Avdijivku sa zintenzívnili od vlaňajšieho októbra.