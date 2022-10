Boje o Cherson sa začnú čoskoro, upozorňujú proruské úrady

Moskva 19. októbra (TASR) - Boje o okupované mesto Cherson na juhu Ukrajiny sa začnú čoskoro, upozornil v noci na stredu zástupca šéfa proruských úradov Chersonskej oblasti Kirill Stremousov. TASR prevzala správu z britského denníka The Guardian.



"Vo veľmi blízkej budúcnosti sa začne bitka o Cherson," napísal Stremousov v príspevku na sociálnej sieti Telegram. Zároveň odporučil obyvateľom, aby mesto opustili a nevystavovali sa zbytočnému riziku.



Deje sa tak po tom, ako veliteľ ruských inváznych síl generál Sergej Surovikin v utorok oznámil, že ruská armáda pripravuje evakuáciu civilistov z Chersonu.



Surovikin v ruskej štátnej televízii Rossija 24 zároveň povedal, že situácia v tomto meste je zložitá, píše agentúra Reuters. "Nepriateľ úmyselne útočí na infraštruktúru a obytné budovy," dodal.



Šéf Rusmi dosadenej oblastnej samosprávy Vladimir Saľdo v utorok uviedol, že evakuované budú štyri mestá v Chersonskej oblasti ležiace v blízkosti rieky Dneper, keďže ukrajinské ostreľovanie by podľa neho mohlo poškodiť priehradu. Evakuovaní ľudia z Chersonskej oblasti by podľa Saľda mohli byť umiestnení na Krymskom polostrove.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných administratívnych územných jednotiek – oblastí – na Ukrajine, ktoré nedávno Moskva anektovala. Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré ruské sily ovládli po začiatku invázie 24. februára.