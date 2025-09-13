< sekcia Zahraničie
Boje o Kupiansk sa stupňujú; ruské jednotky chcú preniknúť cez tunel
Tam, kde to výška tunela dovoľuje, sa vojaci presúvajú aj na elektrických kolobežkách.
Autor TASR
Kyjev 13. septembra (TASR) - Boje okolo mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny sa stupňujú po tom, čo sa ruským vojakom podarilo preniknúť do mesta cez podzemný tunel. V sobotu o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.
Podľa ukrajinského investigatívneho projektu Deep State bolo v oblasti Kupianska natočené video zachytávajúce ruských vojakov, ako vychádzajú z tunela, ktorý bol použitý na prienik na územie ovládané ukrajinskými ozbrojenými silami.
Rusi použili tento manéver aj predtým - v meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a v meste Sudža v západoruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské jednotky prenikli v lete 2024 počas prekvapujúcej ofenzívy a niekoľko mesiacov udržali pod svojou kontrolou relatívne veľkú časť územia tohto ruského regiónu, doplnila vo svojej správe stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Deep State sa domnieva, že Rusi „vybudovali celú logistickú tepnu“, a tvrdí, že na pohyb v tuneli používajú špeciálne navrhnuté pojazdné ležadlo s kolieskami - podobné ako sa využívajú v autoservisoch. Tam, kde to výška tunela dovoľuje, sa vojaci presúvajú aj na elektrických kolobežkách.
Trasa od vstupu do potrubia pri meste Lyman Peršyj po výstup z neho na okraji Kupianska trvá približne štyri dni. Na trase sú preto údajne vytvorené miesta na odpočinok a sú tam aj zásoby potravín, tvrdí Deep State.
Hoci výstup z tunela nie je priamo v meste Kupiansk, umožnil vytvorenie jednotlivých ruských pozícií, ktoré sa využívajú napríklad na vypúšťanie dronov, doplnil projekt Deep State.
Kupiansk je strategicky významným dopravným uzlom, ktorý umožňuje kontrolu nad miestnymi cestami a železničnými spojeniami. Ruské jednotky sa snažia vybudovať predmostie na západnom brehu rieky Oskil, čím chcú posilniť svoj postup a uľahčiť logistiku pre ďalšie útoky na východ Ukrajiny.
Ukrajinské sily tieto útoky nateraz odrážajú a posilňujú obranu v okolí mesta, pričom intenzita bojov stúpa. Odborníci varujú, že situácia na fronte v Charkivskej oblasti zostáva vyhrotená a strategicky citlivá pre ďalší vývoj konfliktu.
