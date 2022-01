Boje o väznicu v Hasake pokračujú, vyžiadali si už najmenej 150 obetí

Damask 24. januára (TASR) - Už v poradí piaty deň pokračovali v pondelok boje po rozsiahlom útoku bojovníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) na väznicu v sýrskom meste Hasaka. Vyžiadali si už najmenej 150 obetí, informoval agentúra DPA.



Medzi obeťami je 102 džihádistov a sedem civilistov, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) sa už niekoľko dní pokúšajú väznicu opätovne ovládnuť. Americkí vojaci v pondelok opäť podporili boj proti extrémistom prostredníctvom vzdušných náletov v dotknutej oblasti. Podľa SOHR ovládajú sily SDF polovicu väzenského zariadenia, kým džihádisti sa zabarikádovali v jeho severnej časti.



Po vypuknutí bojov ušlo zo svojich príbytkov v iných častiach mesta Hasaka až 45.000 ľudí, uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Organizácia Spojených národov (OSN) zároveň vyjadrila znepokojenie v súvislosti s bezpečnosťou civilného obyvateľstva v okolí dejiska bojov, píše DPA. Predovšetkým kvôli mimoriadne chladnému počasiu sú utečenci odkázaní na naliehavú pomoc.



K prepadnutiu väznice v Hasake došlo ešte vo štvrtok vo večerných hodinách a ide o jeden z najväčších útokov IS v Sýrii za uplynulých niekoľko rokov. Jeho cieľom bolo oslobodenie väznených prívržencov džihádistickej organizácie.



Útok bol podľa DPA pripomienkou, že boj proti teroristickým milíciám sa ešte neskončil. IS v lete 2014 obsadil rozsiahle oblasti na severe a západe Iraku, kde následne vyhlásil kalifát. K obsadeným územiam patrili aj veľké časti susednej Sýrie.