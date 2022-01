Boje po útoku na väznicu v Sýrii si už vyžiadali vyše 330 obetí

Damask 30. januára (TASR) - Na najmenej 332 stúpol počet obetí viac než týždeň trvajúcich potýčok medzi militantmi z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a kurdskými jednotkami v Sýrii, uviedlo v nedeľu Sýrske pozorovacie centrum pre ľudské práva (SOHR). Informovala o tom agentúra DPA.



Sýrski Kurdi podporovaní Spojenými štátmi v stredu uviedli, že opätovne ovládli väznicu, na ktorú džihádisti zaútočili ešte 20. januára v sýrskom meste Hasaka na severovýchode krajiny. Cieľom džihádistov bolo oslobodenie väznených spolubojovníkov a stúpencov.



Útok na väznicu spravovanú kurdskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) viedol k prudkým potýčkam, píše DPA. Odvtedy zahynulo najmenej 332 ľudí, potvrdilo SOHR.



Medzi obeťami je podľa neho 246 príslušníkov IS, 79 kurdských vojakov a sedem civilistov. Počet obetí však môže ďalej rásť, pretože desiatky ľudí utrpeli závažné zranenia a ďalší sú naďalej nezvestní. Vzbura militantov vo vnútri väznice sa skončila, stále však prebiehajú operácie vo vnútri danej lokality i mimo nej, povedal riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán.



Podľa pozorovacieho centra bol útok na väznicu najhorším útokom zo strany IS v Sýrii za uplynulé takmer tri roky, píše DPA.



Podľa kurdských médií bolo v poslednom období v spomínanom zariadení väznených zhruba 5000 prívržencov Islamského štátu. Hoci boli teroristické milície v Sýrii vojensky porazené, spiace bunky zostávajú aktívne a príležitostne vykonávajú útoky, pripomína DPA.