Boje v Chán Júnis pokračujú, Izrael hlási obete z radov hnutia Hamas

Tel Aviv 27. januára (TASR) - Izraelská armáda v sobotu zabila viacero príslušníkov palestínskych síl v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, kde pokračujú boje. TASR správu prevzala z agentúry DPA a portálu The Times of Israel.



Izraelské obranné sily (IDF) oznámili, že počas vzdušného útoku zahynuli traja Palestínčania, ktorí nastražili výbušniny v blízkosti izraelských vojakov. Oddiely IDF tiež uviedli, že viacero ozbrojených teroristov zabili v boji z blízka.



Pri ďalšom incidente v meste prišlo po paľbe z tanku o život sedem príslušníkov palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorí na vojakov pálili z ručného granátometu (RPG), píše The Times of Israel.



Chán Júnis v posledných dňoch z dôvodu intenzívnych bojov opustili tisíce ľudí. Toto najväčšie mesto v južnej časti Pásma Gazy je považované za hlavné sídlo hnutia Hamas, píše DPA.



Izrael z dôvodu vysokého počtu obetí a utrpenia v radoch civilistov čelí tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, aby svoje ťaženie zmiernil. Izraelská vláda však má v úmysle hnutie Hamas zničiť.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy po bezprecedentnom útokmi Hamasu na svoje územie zo 7. októbra. Podľa ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom si doteraz vyžiadala viac než 26.000 obetí, z ktorých asi 70 percent tvoria ženy a deti.