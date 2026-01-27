< sekcia Zahraničie
Boje v juhosudánskom štáte Jonglei vyhnali z domovov vyše 180.000 ľudí
Autor TASR
Juba 27. januára (TASR) - Vláda Južného Sudánu v utorok po niekoľkých týždňoch bojov proti povstaleckým silám uviedla, že „nie je vo vojne“. V štáte Jonglei opustilo svoje domovy viac ako 180.000 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Prebiehajúca bezpečnostná operácia v severnom štáte Jonglei je zákonné a nevyhnutné opatrenie, ktorého cieľom je zastaviť postup povstaleckých síl, obnoviť verejný poriadok a bezpečnosť civilistov,“ povedal minister informácií Ateny Wek Ateny. „Krajina nie je vo vojne. Snažíme sa len zastaviť postup“ opozičných síl.
Južný Sudán je najmladším štátom sveta uznaným Organizáciou Spojených národov. V roku 2018 - po skončení päť rokov trvajúcej občianskej vojny, v ktorej zomrelo takmer 400.000 ľudí, - prezident Salva Kiir a jeho rival Riek Machar vytvorili prechodnú vládu a dohodli sa na spojení síl s cieľom chrániť obyvateľstvo zasiahnuté konfliktmi a klimatickými katastrofami.
Podľa ministra financií je mierová dohoda zo septembra 2018 stále v platnosti.
AFP však informuje, že Machar bol vylúčený z vlády a stojí pred súdom za zločiny proti ľudskosti. Jeho sily od konca decembra obsadili časti štátu Jonglei, čo vyvolalo násilnú reakciu vlády. Tá podľa svedkov a mimovládnych organizácií použila barelové bomby v civilných oblastiach.
Úrady Južného Sudánu odhadujú množstvo vysídlených ľudí v Jonglei na vyše 180.000, uviedol minulý týždeň Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
Mimovládne organizácie ako Lekári bez hraníc tvrdia, že majú problém dodávať zásoby pre svoje tímy v Jonglei, čo podľa nich vedie ku „katastrofálnemu“ nedostatku.
Člen Komisie OSN pre ľudské práva v Južnom Sudáne Barney Afako minulý týždeň povedal, že v prípade Jonglei nejde o ojedinelý bezpečnostný incident, ale o nebezpečnú eskaláciu, ktorá sa prejavuje aj v iných častiach krajiny.
