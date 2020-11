Boje v Karabachu pokračujú, Nórsko tam posiela humanitárnu pomoc

Jerevan/Baku/Oslo/Moskva 2. novembra (TASR) - Nórsko vyčlenilo 1,5 milióna eur na humanitárnu pomoc civilistom v Náhornom Karabachu, kde od 27. septembra opäť prebiehajú ťažké boje. Oslo podľa agentúry TASS očakáva, že obe strany karabašského konfliktu zaistia bezpečnosť a neobmedzený prístup humanitárnych organizácií k osobám v núdzi.



Situácia v oblasti konfliktu je naďalej zložitá a obe strany pokračujú v ostreľovaní nepriateľských pozícií.



Informačné centrum arménskej vlády podľa TASS uviedlo, že azerbajdžanské letectvo v pondelok večer a počas dňa bombardovalo mestá Martakert a Martuni, ako aj ďalšie obce v Náhornom Karabachu.



Okrem toho azerbajdžanský prezident Ilham Alijev oznámil prevzatie kontroly nad ďalšími ôsmimi dedinami v oblastiach Náhorného Karabachu.



Alijev tiež oznámil, že Azerbajdžan je pripravený zastaviť boje v Karabachu, ak tam arménska strana zastaví svoje bojové operácie a počas rokovaní sa, "preukážuc konštruktívne stanovisko, zaviaže k stiahnutiu (svojich) jednotiek z okupovaných území".



Prezident Azerbajdžanu tiež vyhlásil, že Rusko by malo zostať neutrálne v otázke Náhorného Karabachu.



Reagoval tým na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré predtým uviedlo, že Moskva poskytne Jerevanu všetku potrebnú pomoc v súlade so zmluvou o priateľstve, ak sa boje prenesú priamo na územie Arménska.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan v pondelok prišiel s výzvou na medzinárodné vyšetrovanie správ o účasti zahraničných žoldnierov na bojoch v Karabachu. Podľa jeho slov Azerbajdžan požiadal o "pomoc tisíce žoldnierov".



Agentúra Interfax koncom minulého týždňa informovala, že počas bojov v Karabachu padol veliteľ jednej z protureckých ozbrojených opozičných skupín v Sýrii Husajn Abu. Podľa sýrskej tlačovej agentúry NPA Abu zahynul pri nálete arménskeho lietadla.



NPA poznamenala, že Abo bol v poradí druhým veliteľom ozbrojenej skupiny Hamza pôsobiacej v severozápadnej Sýrii, ktorý zahynul počas bojov v Náhornom Karabachu. Pred týždňom tam totiž padol aj poľný veliteľ Ádil Škahir a ďalší štyria sýrski žoldnieri, citovala správu NPA agentúra Interfax.



Náhornokarabašská armáda okrem toho podľa Interfaxu zajala aj iného Sýrčana, ktorý v oblasti bojoval na strane Azerbajdžanu. Sýrčan počas výsluchu informoval, že do oblasti sa presunul 19. októbra spolu s 250 ďalšími žoldniermi.



"Bolo nám sľúbených 2000 dolárov, ktoré sme nedostali. Priviedli nás sem Turci. Keď som dostal zásah, opustili ma," uviedol žoldnier, ktorý sa predstavil ako Mehrad Muhammad aš-Šcher.



Dodal, že prvú líniu azerbajdžanských jednotiek tvoria žoldnieri. V druhej a tretej línii sú už azerbajdžanskí vojaci. Pred príchodom do Karabachu boli žoldnieri vo výcvikovom tábore, kde im mali na starosti tureckí inštruktori, uviedlo ministerstvo obrany Náhorného Karabachu s odvolaním sa na výpoveď zajatca zo Sýrie.



Arménska strana už krátko po obnovení bojov v Karabachu prišla s tvrdením, že na azerbajdžanskej strane bojujú aj militanti z protureckých ozbrojených skupín zo Sýrie. Azerbajdžan tieto vyhlásenia odmietol.



Armáda Náhorného Karabachu v pondelok oznámila, že od 27. septembra eviduje vo svojich radoch 1177 padlých. Medzi nimi je aj zástupca náčelníka armády neuznanej Náhornokarabašskej republiky (NKR) plukovník Artur Sarkisjan a jeden z jej veliteľov, plukovník Sergej Šakarjan.



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, sú už desaťročia v tzv. zmrazenom konflikte o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch.



Konflikt si už vyžiadal asi 30.000 obetí na životoch. Ťažké boje v oblasti opäť prepukli 27. septembra a odvtedy pokračujú aj napriek už trom vyhláseným prímeriam.