Boje v Nigérii si vyžiadali približne 200 obetí
K stretu došlo v nedeľu pri brehoch Čadského jazera medzi skupinou Boko Haram a konkurenčnou frakciou Islamského štátu v provincii Západná Afrika (ISWAP).
Autor TASR
Maiduguri 10. novembra (TASR) - Boje medzi súperiacimi džihádistickými skupinami v severovýchodnej Nigérii si vyžiadali približne 200 obetí, potvrdili viaceré zdroje pre agentúru AFP v pondelok. Informuje o tom TASR.
K stretu došlo v nedeľu pri brehoch Čadského jazera medzi skupinou Boko Haram a konkurenčnou frakciou Islamského štátu v provincii Západná Afrika (ISWAP). Ide o najnovší konflikt o kontrolu územia poháňaný ideologickými rozdielmi.
„Podľa informácií, ktoré máme, bolo v boji zabitých približne 200 teroristov z ISWAP,“ povedal pre agentúru AFP Babakura Kolo, člen protidžihádistickej milície, ktorá spolupracuje s nigérijskou armádou. Podľa ďalšieho zdroja prišli o život aj štyria bojovníci z Boko Haram.
ISWAP a Boko Haram sú od svojho rozkolu v roku 2016 zapletené do krvavého boja o kontrolu nad územím, pričom väčšina stretov sa odohráva v okolí Čadského jazera.
