Boje v provincii Idlib v Sýrii si vyžiadali 22 mŕtvych

Damask 10. mája (TASR) - V bojoch na severozápade Sýrie zahynulo v nedeľu 22 vládnych vojakov a džihádistov. Ide o najvyšší počet zabitých od začiatku dvojmesačného prímeria v danej oblasti, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum (SOHR) so sídlom v Británii.



Prímerie, ktoré platí od 6. marca, z veľkej časti zamedzilo bojom v provincii Idlib - poslednej veľkej bašte povstalcov v Sýrii, predchádzala mu však niekoľkomesačná ofenzíva vládnych síl, ktorá si vyžiadala životy stoviek civilistov a takmer milión obyvateľov prinútila opustiť svoje domovy.



Povstalci pred svitaním zaútočili na pozície provládnych bojovníkov na západnom okraji tohto regiónu. Zrážky si vyžiadali 15 mŕtvych provládnych vojakov, ako aj sedem džihádistov. "Ide o najvyšší počet zabitých bojovníkov odvtedy, ako prímerie vstúpilo do platnosti. Došlo k prerušovaným zrážkam a vzájomnému ostreľovaniu," uviedlo SOHR, ktoré vďaka sieti miestnych informátorov monitoruje dianie v Sýrii.



Provincia Idlib má približne tri milióny obyvateľov a dominujú jej džihádisti z niekoľkých extrémistických skupín. Prímerie, ktoré sprostredkovalo Rusko ako spojenec sýrskeho prezidenta Bašára Asada a Turecko ako podporovateľ povstalcov, prispelo k zastaveniu náletov sýrskych i ruských vojenských lietadiel.



Vďaka prímeriu, ktoré narušujú sporadické zrážky alebo raketová paľba, sa mohli do svojich domovov vrátiť desaťtisíce miestnych obyvateľov. Ďalšie státisíce sa však stále nachádzajú v preplnených vysídleneckých táboroch alebo v dočasných úkrytoch neďaleko tureckých hraníc.



Humanitárne organizácie varujú, že vypuknutie koronavírusovej epidémie by bolo v týchto lokalitách katastrofálne.



Vo vojne v Sýrii od jej začiatku v roku 2011 zahynulo už viac než 380.000 ľudí a milióny obyvateľov prišli o svoje domovy. Konflikt sa začal po násilnom potlačení protivládnych protestov.