Boje v Sudáne pokračovali napriek dohode oboch strán o prímerí

Chartúm 19. apríla (TASR) - Boje v Sudáne pokračovali v utorok večer aj napriek nádeji na možné prímerie, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov i správy médií.



Explózie i streľba sa ozývali v metropole Chartúm aj po šiestej hodine večer miestneho času (17.00 SELČ), keď malo začať platiť 24-hodinové prímerie, na ktorom sa obe znepriatelené strany dohodli.



Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) už o niekoľko minút na to totiž na sociálnej sieti Twitter obvinili sudánsku armádu z "porušenia prímeria dohodnutého medzinárodným sprostredkovaním".



DPA pripomína, že správy o pokračovaní bojov nebolo možné nezávisle overiť; ani jedna zo strán sa však nedokázala držať ani trojhodinového prímeria, ktoré bolo naplánované na nedeľu a pondelok.



Konflikt, ktorý vypukol v posledných dňoch, nastal po zdĺhavom boji o moc medzi armádou vedenou veliteľom a faktickým prezidentom Abdalom Fattáhom Burhánom a súperiacimi polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré riadi Muhammad Hamdán Daklú.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok v samostatných telefonických rozhovoroch vyzval na prímerie oboch sudánskych generálov.



Napätie medzi oboma stranami v posledných mesiacoch eskalovalo. Príčinou je spor o to, akým spôsobom by mali byť RSF integrované do armády a kto by mal na tento proces dohliadať. Je to kľúčový prvok rozhovorov o finalizácii dohody, ktorá by v Sudáne po vojenskom prevrate z roku 2021 opäť nastolila civilnú vládu.



V konflikte bolo zabitých už najmenej 185 ľudí a ďalších 1800 utrpelo zranenia, uviedol v pondelok osobitný predstaviteľ OSN v Sudáne Volker Perthes.