Boje v Sudáne pokračujú už 26. deň, z Chartúmu hlásia silné explózie

Chartúm 10. mája (TASR) — Oblasťou tzv. veľkého Chartúmu otriasli v stredu ráno mohutné výbuchy a bolo počuť intenzívnu delostreleckú paľbu, informovala s odvolaním sa na miestnych obyvateľov agentúra AFP, podľa ktorej boje v Sudáne medzi jednotkami vernými znepriateleným generálom pokračujú aj napriek rokovaniam ich vyjednávačov v Saudskej Arábii.



Bojujúci generáli — veliteľ regulárnej armády Abdal Fattáh Burhán a veliteľ polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) Muhammad Hamdán Daklú — vyslali v sobotu vyjednávačov do Džiddy na rokovania, ktoré americkí a saudskoarabskí sprostredkovatelia označili za "predbežné".



Z dejiska rokovaní však zatiaľ neprišli správy o dosiahnutí nejakého pokroku. Začiatkom tohto týždňa nemenovaný saudskoarabský diplomat priznal, že o trvalom prímerí sa ani nerokuje, keďže každá strana konfliktu "verí, že je schopná vyhrať bitku".



Od vypuknutia bojov 15. apríla zahynulo viac ako 750 ľudí, väčšinou civilistov. Do susedných krajín pred bojmi ušlo takmer 150.000 utečencov, zatiaľ čo asi 700.000 ľudí sa presunulo do bezpečia v rámci Sudánu.



Ľudia, ktorí zostali v Chartúme, žijú zabarikádovaní vo svojich domovoch. Bez vody a elektriny, s takmer vyčerpanými zásobami potravín a čoraz menšou hotovosťou prežívajú v horúčavách vďaka svojpomoci medzi susedmi a príbuznými.



Pred rozpútaním ozbrojeného konfliktu generáli Burhán a Daklú v roku 2021 spoločne zosadili civilnú vládu. Dva roky predtým armáda pod tlakom protestov súhlasila s odvolaním diktátora Umara Bašíra, ktorý bol pri moci 30 rokov.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths, ktorý v nedeľu pricestoval zo Sudánu do Džiddy, aby sa zapojil do rokovaní o riešení tamojšej humanitárnej krízy, navrhol obom znepriateleným stranám, aby sa zaručili prechod humanitárnej pomoci.



Medzičasom Griffiths odcestoval do Turecka, kde sa spolu s tureckými, ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi zúčastní na rokovaniach o predĺžení tzv. čiernomorskej obilnej dohody. Jej platnosť sa končí 18. mája.