Boje v Sudáne si vyžiadali už najmenej 27 obetí

Chartúm 16. apríla (TASR) - Boje medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Síl rýchlej podpory (RSF) si vyžiadali životy najmenej 27 ľudí a desiatky zranených. Podľa agentúry AFP o tom v nedeľu skoro ráno informoval odborový zväz sudánskych lekárov.



Lekári spresnili, že ide o prvotnú bilanciu bojov, ktorá zahŕňa aj obete na životoch z hlavného mesta Chartúm.



Dodali, že pri zrážkach, ktoré vypukli v sobotu a pokračovali až do skorých ranných hodín v nedeľu, napočítali aj približne 170 ranených.



Napätie medzi oboma stranami v posledných mesiacoch eskalovalo. Jeho príčinou je spor o to, akým spôsobom by mali byť RSF integrované do armády a kto by mal na tento proces dohliadať. Je to kľúčový prvok rozhovorov o finalizácii dohody, ktorá by v Sudáne po vojenskom prevrate v roku 2021 opäť nastolila civilnú vládu.



Znepokojenie v súvislosti s najnovším vývojom v Sudáne v sobotu vyjadrili susedné štáty i USA a Rusko. Vypuknutie bojov odsúdil aj osobitný predstaviteľ OSN v Sudáne Volker Perthes, ktorý obe strany vyzval na okamžité zastavenie bojov, aby "bola zaistená bezpečnosť sudánskeho ľudu a krajina uchránená pred ďalším násilím".