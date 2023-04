Boje v sudánskom Chartúme pokračujú napriek platnému prímeriu

Chartúm/Káhira 27. apríla (TASR) - Napriek 72-hodinovému prímeriu, ktoré v Sudáne platí od polnoci na utorok, z hlavného mesta Chartúm hlásili vo štvrtok paľbu z guľometov a ťažkých zbraní a prelety vojenských lietadiel. Boje sa zintenzívnili aj v regióne Dárfúr, informovala agentúra AP.



Od 15. apríla, keď vypukol konflikt medzi jednotkami armády generála Abdala Fattáha Burhána a obávaným polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa bolo už vyhlásených viacero prímerí. Žiadne z nich sa však nedodržiavalo.



Agentúra AFP dodala, že v stredu večer armáda oznámila, že súhlasila s vyslaním svojho zástupcu do Juby, hlavného mesta susedného Južného Sudánu, na rokovania s RSF.



Tieto rokovania sa uskutočnia z iniciatívy Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), ktorý podporuje rozvoj ekonomiky, bezpečnosti a infraštruktúry v oblasti Afrického rohu.



Burhán uviedol, že je ochotný rokovať o predĺžení 72-hodinového prímeria, ktoré sa má skončiť o polnoci zo štvrtka na piatok a ktoré sa do veľkej miery ignoruje.



Polovojenské jednotky sa k regionálnej iniciatíve nevyjadrili.



Okrem hlavného mesta Chartúm hlásili vo štvrtok prestrelky aj z iných sudánskych regiónov, najmä však z Dárfúru na západe krajiny.



V meste Džunajna, ktoré je metropolou Dárfúru a nachádza sa v blízkosti hraníc so susedným štátom Čad, dochádza k rabovaniu, vraždám a podpaľovaniu domov. AFP pripomenula, že práve táto oblasť bola v nultých rokoch 21. storočia dejiskom vojny.



Veľká civilného obyvateľstva v obave pred bojmi ušla a snaží sa nájsť dočasné útočisko v iných regiónoch Sudánu alebo v susedných štátov.



OSN odhaduje, že do Čadu a Južného Sudánu alebo Egypta či Etiópie by mohlo utiecť celkovo 270.000 ľudí.



Tí, ktorí zostali v Sudáne, majú nedostatok potravín, vody a elektriny. Telefónne a internetové linky sú pravidelne nedostupné.



Podľa odborového zväzu lekárov bolo doteraz v oblastiach bojov v Sudáne bombardovaných 14 nemocníc a 19 ďalších bolo násilne evakuovaných, pretože boli pod paľbou, nemali už žiadne vybavenie ani personál alebo sa v nich usídlili ozbrojenci.



V rámci všeobecného chaosu sa na slobodu dostali stovky väzňov, ktorí utiekli z troch väzníc vrátane zariadenia s prísnym stupňom stráženia v Koberi, kde sa nachádzali blízki spolupracovníci bývalého diktátora Umara Bašíra. Medzi nimi je aj úradník hľadaný Medzinárodným trestným súdom (ICC) pre podozrenie zo spáchania za zločinov proti ľudskosti.



Samotný Bašír je momentálne vo vojenskej nemocnici kvôli svojmu zhoršenému zdravotnému stavu. Previezli ho tam ešte pred tým, ako v Sudáne vypukli boje.



Kým OSN po smrti piatich humanitárnych pracovníkov pozastavila svoju činnosť a humanitárne operácie v Sudáne, medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vo štvrtok oznámila, že jej pohotovostné tímy sú pripravené tam vycestovať, informovala agentúra DPA.