Bojko Borisov je ochotný nebyť vo vláde, ak to pomôže jej vzniku

Bývalý bulharský premiér Bojko Borisov odovzdal svoj hlas v meste Bankya v Bulharsku v nedeľu 2. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Sofia 4. októbra (TASR) - Bývalý bulharský premiér Bojko Borisov v utorok vyhlásil, že jeho stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) sa po víťazstve vo víkendových parlamentných voľbách, ktoré neponúka jasnú cestu k vytvoreniu koalície, pokúsi o rozhovory s politickými súpermi.Ako informovala agentúra Reuters, hlavní súperi - reformné a protikorupčné strany Pokračujeme v zmene (PP) a Demokratické Bulharsko (DB), ako aj socialisti - už vylúčili koaličné rozhovory so stranou GERB. Obviňujú ju totiž z toho, že počas svojej desaťročnej vlády, ktorá sa zavŕšila v roku 2021, umožnila v Bulharsku nárast korupcie.Strana GERB síce vo voľbách 2. októbra zvíťazila so ziskom 25,3 percenta hlasov, ale v parlamente nemá väčšinu, čo zvyšuje riziko ďalších predčasných volieb - to všetko v situácii, keď sa Bulharsko snaží zvládnuť energetickú krízu a prudko rastúcu infláciu.Podľa Reuters si je Bojko vedomý rizík politickej situácie, ktorá vznikla po voľbách - zrejme aj preto naznačil, že je ochotný nestať sa premiérom alebo dokonca ani ministrom, ak by to bolo potrebné na vytvorenie funkčnej koalície.Borisov, ktorý bol premiérom viac ako desať rokov, kým vlani po masových protikorupčných protestoch prehral voľby, argumentuje, že ďalšie predčasné voľby by nepriniesli odlišné výsledky ako tie víkendové.povedal Borisov vo svojom prvom verejnom komentári po nedeľňajších voľbách.V novom parlamente bude zastúpených sedem strán, pričom strana bývalého premiéra Kirila Petkova Pokračujeme v zmene je s 20,2 percentami druhá najväčšia po strane GERB.Pokiaľ ide o Borisovove šance na vytvorenie koaličnej vlády, analytici sú skeptickí, dodal Reuters.povedal Dobromir Živkov, politický analytik nezávislej prieskumnej agentúry Market Links.Borisov však v tejto situácii vyjadril presvedčenie, že strany by kompromis zameraný na vytvorenie koaličnej vlády mohli budovať na otázke vojny na Ukrajine.Bulharsko, člen NATO a Európskej únie, malo v minulosti úzke vzťahy s Moskvou, ktoré sa postupne zhoršovali - najmä po tom, čo Rusko 24. februára zaútočilo na Ukrajinu.Bulharsko a Poľsko sa stali prvými členskými štátmi EÚ, ktorým ruský plynárenský koncern Gazprom po vypuknutí vojny na Ukrajine prerušil dodávky zemného plynu.