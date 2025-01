Bojmi o mesto Goma sú ohrozené aj laboratóriá so vzorkami eboly

Ženeva 28. januára (TASR) - Červený kríž v utorok vyjadril znepokojenie nad rizikom, že boje v povstalcami obliehanom meste Goma na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) by mohli spôsobiť únik vzoriek eboly a iných patogénov uchovávaných v tamojšom laboratóriu.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) je "veľmi znepokojený situáciou v laboratóriu národného biomedicínskeho výskumného ústavu, ktoré čelí riziku výpadku prúdu, ako aj ohrozenia vzoriek, ktoré môžu byť bojovými stretmi ovplyvnené," uviedol regionálny riaditeľ MVČK pre Afriku Patrick Youssef. Súčasne varoval pred "nepredstaviteľnými následkami, ak by (tieto vzorky), vrátane (vzorky) vírusu Ebola", unikli z laboratória.



Svetová zdravotnícka organizácia monitoruje každé nové prepuknutia eboly s veľkými obavami. Konžská demokratická republika dosiaľ zaznamenala 13 epidémií eboly, odkedy sa tento vírus v roku 1976 prvýkrát objavil v tejto konfliktmi zmietanej krajine.



Doteraz najhoršia epidémia eboly na svete sa začala v decembri roku 2013 v Guinei. Odtiaľ sa vírus rozšíril do susednej Libérie a Sierry Leone.



Nakoniec sa dostal do desiatich krajín vrátane Španielska a USA. Do roku 2016, keď bola epidémia prekonaná, sa objavilo 28.600 zdokumentovaných prípadov. Vyše 99 percent z nich pripadalo na Guineu, Libériu a Sierru Leone.



Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie, ktoré často končí smrťou. Prenáša sa priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami - slinami, močom, zvratkami - živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to až tri mesiace po ich uzdravení. Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou a inými telesnými tekutinami infikovaných živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.



Youssef zdôraznil, že jedno z laboratórií so vzorkami je veľmi blízko k sídlu MVČK v Gome, aleinformácie o bezpečnosti iných laboratórií v meste nie sú k dispozícii.



Mesto Goma ležiace na východe KDR je od nedele dejiskom bojov medzi povstalcami ozbrojeného Hnutia 23. marca (M23) podporovanými jednotkami rwandskej armády a vojakmi armády KDR a provládnymi polovojenskými oddielmi.