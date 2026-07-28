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Bojnická zoo privítala 26-miliónteho návštevníka
Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.
Autor TASR
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Bojnice 28. júla (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice v utorok privítala svojho 26-miliónteho návštevníka. Stala sa ním rodina Košíková - Matej, Kristína a ich syn Benjamín. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
„Nečakali sme, že to vyjde práve na nás,“ uviedol Košík, ktorý do bojnickej zoo podľa svojich slov chodí už od detstva. Zoo priblížila, že jubilejná rodina sa najviac tešila na mláďatá medveďa hnedého, ale aj slony.
Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955, v minulom roku si tak pripomenula 70. výročie svojho založenia.
Vznik organizácie je spätý so susediacim Bojnickým zámkom, v ktorom sa v tom čase nachádzalo krajské múzeum. Jeho súčasťou bola i prírodovedná časť, mali tam i živé zvieratá, ktoré žili v hradnej priekope. Prvé zvieratá pochádzali práve z hradnej priekopy, bol to jeleň Paľo alebo diviačica Mara.
Bojnická zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií a členom Svetovej organizácie zoologických záhrad. Chová veľa zvierat, ktoré spadajú pod záchranný program CITES. Do voľnej prírody v rámci programov vypúšťa rysov ostrovidov, plamienky driemavé či bocianov bielych. Súčasťou zoo je i zooškola, ktorá bola otvorená ako prvá v bývalom Československu, dnes je z nej Environmentálne centrum. V areáli zoo je rehabilitačná stanica či záchytné centrum.
„Nečakali sme, že to vyjde práve na nás,“ uviedol Košík, ktorý do bojnickej zoo podľa svojich slov chodí už od detstva. Zoo priblížila, že jubilejná rodina sa najviac tešila na mláďatá medveďa hnedého, ale aj slony.
Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955, v minulom roku si tak pripomenula 70. výročie svojho založenia.
Vznik organizácie je spätý so susediacim Bojnickým zámkom, v ktorom sa v tom čase nachádzalo krajské múzeum. Jeho súčasťou bola i prírodovedná časť, mali tam i živé zvieratá, ktoré žili v hradnej priekope. Prvé zvieratá pochádzali práve z hradnej priekopy, bol to jeleň Paľo alebo diviačica Mara.
Bojnická zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií a členom Svetovej organizácie zoologických záhrad. Chová veľa zvierat, ktoré spadajú pod záchranný program CITES. Do voľnej prírody v rámci programov vypúšťa rysov ostrovidov, plamienky driemavé či bocianov bielych. Súčasťou zoo je i zooškola, ktorá bola otvorená ako prvá v bývalom Československu, dnes je z nej Environmentálne centrum. V areáli zoo je rehabilitačná stanica či záchytné centrum.