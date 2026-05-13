Bojová veža z Novej Dubnice získala ocenenie na veľtrhu IDEB 2026
Autor TASR
Bratislava/Nová Dubnica 13. mája (TASR) - Najvyššie ocenenie na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Defence & Security 2026 v Bratislave získala spoločnosť EVPÚ z Novej Dubnice za exponát novej verzie diaľkovo ovládanej bojovej veže TURRA 30 V10. Informoval o tom Patrik Ferenc zo spoločnosti EVPÚ.
Ocenená veža podľa neho predstavuje najnovšiu generáciu diaľkovo ovládaného zbraňového systému určeného pre kolesové aj pásové obrnené vozidlá. Nová verzia reflektuje aktuálne požiadavky moderného bojiska vrátane ochrany proti bezpilotným prostriedkom.
Základ výzbroje tvorí 30-milimetrový automatický kanón doplnený koaxiálnym guľometom kalibru 7,62 milimetra a dvojicou protitankových riadených striel Spike. Veža je vybavená nezávislým streleckým zameriavačom, systémom automatického sledovania cieľov a integrovaným situačným povedomím založeným na 3D radaroch, detekcii protitankových striel a detekcii výstrelu. Súčasťou je aj systém aktívnej ochrany HARPIA určený na obranu proti moderným asymetrickým hrozbám vrátane bezpilotných prostriedkov.
„Veľmi si vážime toto ocenenie, ktoré potvrdzuje, že slovenský obranný priemysel dokáže vyvíjať technologicky vyspelé riešenia konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni. TURRA 30 V10 vznikla ako odpoveď na reálne skúsenosti a požiadavky moderného bojiska,“ uviedol generálny riaditeľ EVPÚ Michal Pavlík.
Spoločnosť EVPÚ v Novej Dubnici sa dlhodobo venuje vývoju a výrobe špecializovaných obranných technológií a diaľkovo ovládaných zbraňových systémov. Spoločnosť spolupracuje s viacerými medzinárodnými partnermi vrátane spoločností Rheinmetall, Patria či BAE Systems a pôsobí na trhoch v Európe, na Blízkom východe aj v Ázii.
