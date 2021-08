Hovorca Talibanu: Čakáme na pokojné odovzdanie Kábulu

Kábul 15. augusta (TASR) - Militantné hnutie Taliban "čaká na pokojné odovzdanie mesta Kábul" po tom, ako jeho bojovníci vstúpili na predmestia afganskej metropoly, uviedol v nedeľu hovorca Talibanu.



Hovorca Suhajl Šáhín vo vyjadrení pre katarskú televíziu al-Džazíra odmietol poskytnúť bližšie informácie o prípadných rokovaniach medzi Talibanom a vládou, píše agentúra AP.



Bojovníci Talibanu začali v nedeľu podľa afganského ministerstva vnútra i miestnych obyvateľov vstupovať na predmestia izolovanej metropoly, ktorá po rýchlej ofenzíve Talibanu zostala jediným významným afganským mestom v rukách centrálnej vlády.



Samotný Taliban však vyhlásil, že svojim bojovníkom nariadil, aby čakali na okraji Kábulu. Hnutie tvrdí, že sa chce v husto obývanom meste vyhnúť civilným obetiam a chce rokovať o pokojnom vstupe do metropoly, uviedla agentúra DPA.



Podľa vyjadrenia zástupcu Talibanu v katarskej Dauhe dalo hnutie svojim bojovníkom pokyn, aby sa zdržali násilia, umožnili bezpečný odchod všetkým, ktorí si to želajú, pričom žiada ženy, aby odišli do chránených oblastí, napísala agentúra Reuters.



Jednotky militantného hnutia Taliban začali v nedeľu vstupovať do afganského hlavného mesta Kábul zo všetkých smerov, uviedlo afganské ministerstvo vnútra. Samotný Taliban však vyhlásil, že nechce metropolu dobyť "silou" a svojim bojovníkom nariadil, aby čakali na jej okraji. Informujú o tom agentúry Reuters, AFP a AP.



"Islamský emirát (Taliban) dáva všetkým svojim silám pokyn, aby stáli pri bránach Kábulu a nepokúšali sa vstúpiť do mesta," uviedol hovorca hnutia na sociálnej sieti, hoci niektorí obyvatelia Kábulu i miestni predstavitelia už informovali, že militanti pokojne vošli na viaceré predmestia. Izolovaná metropola zostala jediným významných afganským mestom, ktorá po rýchlej ofenzíve Talibanu z posledných dní zostala v rukách centrálnej vlády.



Úrad afganského prezidenta Ašrafa Ghaního medzitým oznámil, že situácia v Kábule je pod kontrolou a mesto nie je vystavené útoku. Vyplýva to zo stanoviska úradu, ktoré citovala televízia al-Arabíja, píše agentúra Tass.



V meste sa podľa AP ozývala sporadická streľba, zatiaľ čo pracovníci v panike utekali z vládnych úradov a Spojené štáty evakuovali svoje veľvyslanectvo. Americký predstaviteľ pre Reuters povedal, že "kľúčoví" zamestnanci ambasády pracujú z kábulského letiska, pričom podľa zdroja z NATO sa viacerí pracovníci EÚ museli presunúť na bezpečnejšie, nezverejnené miesto v metropole.



AFP dodáva, že Ghaního vláde zjavne zostalo len málo možností – buď sa pripraví na ťažké boje o Kábul, alebo kapituluje. Taliban je pritom v lepšej pozícii pre prípadné rokovania po tom, ako za desať dní porazil po celej krajine vládne sily i ich spojenecké milície – a len tento víkend obsadil kľúčové mesto Džalalabad na východe a protitalibanskú baštu Mazáre Šaríf na severe.