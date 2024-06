Bojovníci za práva žien vo Francúzsku varujú pred krajnou pravicou

Paríž 23. júna (TASR) - Vo viacerých mestách Francúzska sa v nedeľu konali demonštrácie proti krajne pravicovej strane Národné združenie (RN), ktorá týždeň pred prvým kolom predčasných parlamentných volieb vedie v prieskumoch verejnej mienky. Informoval o tom spravodajský web France Info.



Na pochodoch a zhromaždeniach sa zúčastnili feministické aktivistky, odporcovia globalizácie i podporovatelia Palestínčanov, ktorí vyzývali na mobilizáciu proti krajne pravicovej strane RN vedenej Jordanom Bardellom. Odsúdili pritom účelové prihlásenie sa RN k feminizmu a upozorňovali na nebezpečenstvo, ktoré krajná pravica predstavuje pre práva žien.



Okrem Paríža sa takéto pochody a zhromaždenia konali aj v mestách Bordeaux, Clermont-Ferrand, Poitiers či Nice a iných.



"Rysuje sa nám temný obraz: ak vyhrá Národné združenie, budeme spolu s LGBTQ+ a imigrantmi na rane ako prví," upozornila v rozhovore pre agentúru AFP Suzy Rojtmanová zo združenia na obranu práv žien (CNDF).



Poukázala na to, že "v Európe to už je veľmi zrejmé", a objasnila, že všade, kde sa moci chopila krajná pravica, došlo k zhoršeniu stavu dodržiavania práv žien. Spomenula v tejto súvislosti taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú alebo bývalú vládu populistickej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v Poľsku.



Vo Francúzsku vidina absolútnej alebo relatívnej väčšiny pre RN v Národnom zhromaždení spôsobuje, že sa občianske združenia veľmi obávajú škrtov vyčlenených na svoju činnosť z verejných dotácií, uviedol týždenník Le Point.



V reakcii na tento vývoj Bardella zverejnil tento utorok na sociálnych sieťach video adresované "všetkým ženám Francúzska", v ktorom obvinil krajnú ľavicu, že si uzurpuje monopol na ochranu práv žien.



Bardella - ako možný budúci premiér v prípade, že RN získa vo voľbách absolútnu väčšinu mandátov v parlamente, - sľúbil garantovať práva a slobody všetkých žien a dievčat vo Francúzsku, nastoliť rovnosť medzi ženami a mužmi, dať slobodu obliekať sa podľa želania a nakladať so svojím telom podľa vlastného uváženia. Dodal, že sú to zásady, ktoré ani nemôžu byť predmetom diskusie.



Zaviazal sa bojovať proti "púšťam" v oblasti lekárskej a najmä gynekologickej starostlivosti a prisľúbil posilnenie trestov za násilie páchané na ženách. Avizoval prijať opatrenia, aby sa dievčatá a ženy cítili na uliciach francúzskych obcí a miest bezpečne.



Združenia za práva žien však tieto Bardellove sľuby považujú za plané, pričom ako príklad uvádzajú niekoľko hlasovaní, keď sa poslanci za RN v Národnom zhromaždení alebo v Európskom parlamente zdržali pri návrhoch týkajúcich sa práv žien - vrátane hlasovania o európskej smernici o transparentnosti miezd.



Pri hlasovaní v Národnom zhromaždení o ústavnom dodatku, ktorý ženám poskytuje "zaručenú slobodu" ukončiť akékoľvek nechcené tehotenstvo do 14. týždňa, sa zasa 46 poslancov RN vyslovilo súhlasne, ale ďalších 11 bolo proti a 20 sa ich hlasovania zdržalo.



"Znamená to, že RN v zásade nie je spojencom v otázkach potratov," povedala pre televíziu BFM Sarah Durocherová, prezidentka organizácie Family Planning.



"RN sa takmer označuje za feministickú stranu, ale my sme sa nenechali oklamať," hovorí aktivistka Suzy Rojtmanová. "O násilí páchanom na ženách hovoria (v RN) len vtedy, keď sú útočníci cudzinci, aj keď všetci veľmi dobre vieme, že k drvivej väčšine takéhoto násilia dochádza v rodinách," dodala.