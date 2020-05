Bojovník WHO proti pandémii varuje, že vírus sa možno nikdy nestratí

Ženeva 13. mája (TASR) - Svet musí prejsť ešte dlhú cestu, kým zoslabne poplach spôsobený novým koronavírusom, vyhlásil v stredu vysokopostavený predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. Zároveň varoval, že vývoj vakcíny nezaručí víťazstvo nad ochorením COVID-19. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Organizácia OSN vyhlásila medzinárodnú zdravotnú núdzu na konci januára a zmiernenie tohto stavu sa zatiaľ na obzore nečrtá, povedal na online tlačovom brífingu zo Ženevy Ryan, vedúci programu WHO pre núdzové operácie.



"Ešte treba prejsť dlhú cestu, kým doznejú následky," dodal Ryan.



Krajiny, ktoré zažívajú pokles v počtoch nakazených a úmrtí, musia zostať obozretné a musia rýchlo zasiahnuť, ak nastane nový nárast prípadov. V tejto súvislosti spomenul ako nedávne pozitívne príklady Južnú Kóreu, Čínu a Nemecko.



Tento predstaviteľ WHO upozornil, že nový koronavírus bude možno stále do určitej miery kolovať medzi ľuďmi a úplne nevymizne.



"Tento vírus sa možno nikdy nestratí," uviedol Ryan.



Ak sa vyvinie očkovacia látka, musí byť dostupná pre celý svet za prijateľnú cenu a ľudia musia byť ochotní sa dať zaočkovať, zdôraznil.



"Máme na tejto planéte niekoľko dokonale účinných vakcín, ktoré efektívne nevyužívame," vysvetlil Ryan a spomenul neúspešné snahy vyničiť osýpky.



Ryan však poukázal na to, že vírusy a choroby možno držať pod kontrolou dokonca aj bez vakcín, napríklad HIV (vírus imunitnej nedostatočnosti človeka).



"Vyvinuli sme liečby a vyvinuli sme metódy prevencie a ľudia už nie sú takí vystrašení, ako boli predtým," povedal o HIV.