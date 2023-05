Bojovníka Islamského štátu odsúdili v Dánsku na doživotie

Kodaň 25. mája (TASR) - Kodanský súd vo štvrtok odsúdil na doživotie muža usvedčeného z vlastizrady, ktorý bojoval v Sýrii na strane militantnej organizácie Islamský štát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Muž sa prostredníctvom právneho zástupcu voči rozsudku okamžite odvolal. Súd 32-ročného Dána uznal za vinného už začiatkom mája, vynesenie rozsudku s výškou trestu však odročil na neskôr.



Doživotie je v Dánsku najvyšším trestom, aký môžu tamojšie súdy uložiť. Odsúdeného spravidla podmienečne prepustia na slobodu po odpykaní si 16 alebo 17 rokov.



Odsúdený Dán vycestoval v roku 2013 do Turecka a odtiaľ do Sýrie, Pripojil sa tam k rovnakej podskupine Islamského štátu ako jeho strýko, ktorého vlani odsúdili v Dánsku na 14-ročné väzenie.



Teraz odsúdený Dán je od bombového útoku z roku 2017 odkázaný na invalidný vozík. Po tomto útoku ho previezli do Turecka, kde bol v roku 2018 odsúdený na štyri roky a dva mesiace za mrežami. Koncom roka 2019 ho však tamojšie úrady vydali do Dánska.