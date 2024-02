Bojovníka za ľudské práva Orlova odsúdili na dva a pol roka väzenia

Moskva 27. februára (TASR) - Spolupredsedu organizácie Memorial Olega Orlova odsúdili v utorok v Moskve na dva a pol roka väzenia za údajnú diskreditáciu ruskej armády, ktorej sa vraj dopustil v protivojnovo ladenom článku s názvom Chceli fašizmus - majú ho.



Tento článok v novembri 2022 vo francúzštine zverejnilo na svojom webe vydavateľstvo Mediapart. Orlov zverejnil ruský preklad článku na svojom konte na sociálnej sieti Facebook.



Ako pripomenula agentúra AFP, 70-ročný Orlov je jedným z lídrov ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorú dali ruské súdy zlikvidovať a ktorá sa v roku 2022 stala nositeľom Nobelovej ceny za mier.



Oleg Orlov je jeden z mála kritikov Kremľa, ktorý ešte nie je v exile alebo vo väzení. Vo svojom záverečnom slove pred súdom odmietol vinu, ktorá sa mu pripisuje.



"Nespáchal som zločin. Súdia ma za novinový článok, v ktorom som politický režim nastolený v Rusku označil za totalitný a fašistický. Článok bol napísaný pred viac ako rokom. Niektorí moji priatelia si pritom mysleli, že príliš preháňam. Ale teraz je úplne jasné, že som vôbec nepreháňal," vyhlásil Orlov pred súdom.



V pondelok na pojednávaní súdu prokuratúra pre Orlova žiadala trest v trvaní dva roky a 11 mesiacov, ako aj to, aby bol priamo v súdnej sieni vzatý do väzby.



Za kritiku invázie Ruska na Ukrajinu a za poškodzovanie povesti ruskej armády súd v Moskve vlani v októbri Orlovovi udelil pokutu 150.000 rubľov (1400 eur). Vlani v decembri mu súd pokutu zrušil a jeho prípad vrátil do rúk prokuratúry.



V rámci nového konania prokuratúra síce tvrdila, že berie do úvahy, že Orlov je bezúhonný občan bez záznamov v registri trestov. Zároveň sa však domnieva, že preverovaním sa potvrdila priťažujúca okolnosť – v Orlovovom článku je motív ideologického nepriateľstva a nenávisti.



Ruské ministerstvo spravodlivosti Olega Orlova začiatkom februára zaradilo na svoj zoznam tzv. zahraničných agentov. Svoje rozhodnutie odôvodnilo tvrdeniami, že "vystupoval proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine, šíril nepravdivé informácie o rozhodnutiach ruských orgánov a podieľal sa na vytváraní správ a materiálov pre zahraničných agentov".



Memorial sa v Rusku etabloval ako kľúčový pilier občianskej spoločnosti ochranou pamiatky obetí komunistických represií. Viedol tiež kampaň proti porušovaniu ľudských práv v Rusku.



Ruské súdy túto nezávislú ľudskoprávnu organizáciu zlikvidovali koncom roka 2021. V roku 2022 jej bola udelená Nobelova cena za mier.