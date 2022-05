Bojovníkov z Vagnerovej skupiny obvinili zo zabíjania civilistov

Kyjev 25. mája (TASR) - Dvojicu Bielorusov, ktorí sú údajne členmi tzv. Vagnerovej skupiny, obvinili zo zabíjania civilistov neďaleko Kyjeva. Ide o prvých zahraničných žoldnierov, ktorí na Ukrajine čelia obvineniam z vojnových zločinov. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky denníka The Guardian.



Ukrajinská prokuratúra v utorok zverejnila mená a fotografie ôsmich mužov, ktorí sú hľadaní za údajné vojnové zločiny vrátane vrážd a mučenia. Mali sa ich dopustiť v dedine Motyžyn v Kyjevskej oblasti, v ktorej sa nachádza aj mesto Buča.



Piati z hľadaných sú ruskí vojaci, jeden je ruský žoldnier z Vagnerovej skupiny a dvaja sú bieloruskí žoldnieri, píše The Guardian. Viacerí z nich údajne bojovali aj v Sýrii.



Denník pripomína, že už v minulosti písal o údajnej účasti týchto vojakov na systematickom mučení a vraždení civilistov na Ukrajine. Takisto sa do bojov na Ukrajine mali zapojiť aj členovia Vagnerovej skupiny. Toto je však prvý prípad, keď boli vznesené obvinenia proti údajným zahraničným žoldnierom, píše The Guardian.



Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) je fakticky súkromná armáda, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete.



Rusko využíva od začiatku invázie námezdných bojovníkov. Podľa odhadov nasadilo v ofenzíve vo východoukrajinskom Donbase 10.000 až 20.000 žoldnierov zo Sýrie, Líbye a ďalších krajín vrátane bojovníkov z Vagnerovej skupiny, uviedol The Guardian s odvolaním sa na vyjadrenia nemenovaného európskeho predstaviteľa z apríla.