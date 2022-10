Bojujúce strany Etiópie začali v JAR mierové rozhovory

Johannesburg 25. októbra (TASR) - V juhoafrickej metropole Pretória sa v utorok začali mierové rokovania medzi etiópskou vládou a povstalcami zo zväzového štátu Tigraj, ktoré by mohli ukončiť takmer dvojročný vojnový konflikt. V utorok to oznámil Vincent Magwenya, hovorca juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Juhoafrická republika (JAR) hostí mierové rozhovory s cieľom ukončiť konflikt v regióne Tigraj," uviedol Magwenya s tým, že rozhovory budú trvať do 30. októbra.



JAR dúfa, že "rozhovory budú pokračovať konštruktívne a vyústia do úspešného výsledku, ktorý povedie k mieru pre všetkých ľudí našej drahej sesterskej krajiny," dodal hovorca.



Rokovania vedené Africkou úniou (AÚ) sa konajú po tom, ako medzinárodné spoločenstvo vyzvalo na zastavenie násilia v Tigraji.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď sa etiópsky premiér Abiy Ahmed vojenskou silou rozhodol zvrhnúť tigrajskú regionálnu vládu. V marci tohto roku bojujúce strany uzavreli prímerie, v auguste sa však boje opäť obnovili.



Boje v Tigraji a nimi vyvolaná humanitárna kríza si už vyžiadali státisíce obetí a ďalšie milióny ľudí museli utiecť zo svojich domovov.