Bojujúce strany v Jemene sa dohodli na predĺžení prímeria

Saná 2. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov oznámila, že bojujúce strany v Jemene sa dohodli na predĺžení štvormesačného prímeria, ktoré malo vypršať v utorok. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Nové prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti v utorok a potrvá do 2. októbra, "zahŕňa záväzok strán (konfliktu) zintenzívniť rokovania s cieľom čo najskôr dosiahnuť rozšírenú dohodu o prímerí," uviedol vo vyhlásení osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg.



Dvojmesačné prímerie medzi vládou, ktorú podporuje koalícia vedená Saudskou Arábiou a šiitskymi povstalcami, vyjednala OSN. Do platnosti vstúpilo 2. apríla, obe strany konfliktu sa v júni dohodli na jeho predĺžení do 2. augusta.



"Hlavným cieľom súčasného prímeria je naďalej poskytovať hmatateľnú pomoc civilistom a vytvárať priaznivé prostredie na dosiahnutie mierového urovnania konfliktu prostredníctvom komplexného politického procesu," dodal Grundberg.



Jemen sužuje od konca roka 2014 konflikt medzi vládou podporovanou saudskoarabským kráľovstvom a povstalcami podporovanými Iránom.