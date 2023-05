Bojujúce strany v Sudáne sa dohodli na predĺžení prímeria do 11. mája

Džuba/Chartúm 2. mája (TASR) — Znepriatelené strany v Sudáne sa dohodli na predĺžení prímeria o sedem dní — od 4. do 11. mája. Oznámilo to v utorok v Džube ministerstvo zahraničných vecí Južného Sudánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Najnovšie prímerie sprostredkoval juhosudánsky prezident Salva Kiir. Obe strany sa tiež dohodli, že vymenujú svojich zástupcov na mierové rokovania, ktoré sa budú konať na mieste podľa ich výberu.



Aktérmi bojov v Sudáne sú jednotky lojálne armádnemu veliteľovi a de facto prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Burhánovi a Sily rýchlej podpory (RSF), ktorým velí jeho niekdajší zástupca generál Muhammad Hamdán Daklú.



Počas konfliktu, ktorý vypukol 15. apríla, bolo uzavretých viacero dohôd o prímerí. Väčšinou sa nedodržiavali vôbec alebo len čiastočne. Prímerie, ktorého platnosť sa skončila v nedeľu 30. apríla o polnoci, umožnilo evakuáciu cudzincov zo Sudánu. Bojujúce strany sa následne v nedeľu dohodli na predĺžení humanitárneho prímeria o ďalšie tri dni.



Boje v Sudáne poškodili dôležitú infraštruktúru a vyžiadali si množstvo mŕtvych či zranených. Desaťtisíce Sudáncov utiekli buď do iných miest, alebo do susedných krajín vrátane Egypta, Etiópie, Čadu a Južného Sudánu.