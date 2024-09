Bóka: Maďarsko požiada o výnimku z uplatňovania migračných pravidiel

Budapešť 19. septembra (TASR) - Na obmedzenie nelegálnej migrácie sú potrebné drastické opatrenia. Preto Maďarsko požiada o výnimku z uplatňovania azylových a migračných pravidiel Európskej únie, ako to avizovalo aj Holandsko. Podľa servera hirado.hu to oznámil v stredu v Štrasburgu minister zodpovedný za záležitosti Európskej únie János Bóka, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarská vláda bola informovaná o tom, že vláda Holandska avizovala žiadosť o výnimku z uplatňovania azylových a migračných pravidiel EÚ, povedal Bóka. "Potrebu razantných opatrení na obmedzenie nelegálnej migrácie vidí aj maďarská vláda, preto chce urobiť podobný krok," dodal.



"Aj Maďarsko žiada o výnimku z uplatňovania azylových a migračných pravidiel, ak to novela základnej zmluvy EÚ umožňuje. Urobíme potrebné právne a administratívne kroky," povedal Bóka, ktorý súčasne podčiarkol, že Maďarsko je samozrejme odhodlaným členom schengenského priestoru a ním zostane aj v budúcnosti.



Holandská vláda v stredu predložila Európskej komisii (EK) oficiálnu žiadosť o výnimku v novom pakte o azyle a migrácii, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2026. Ministerka pre migráciu Marjolein Faberová v liste EK napísala, že nová holandská vláda chce "drasticky" obmedziť migráciu do Holandska, aby mohla naďalej plniť svoje ústavné povinnosti v oblasti riešenia problémov bývania, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.