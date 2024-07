Bóka: Naše predsedníctvo v EÚ bude reprezentovať tých,ktorí chcú zmenu

Brusel 10. júla (TASR) - Maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka v utorok uviedol, že jeho krajina bude počas svojho predsedníctva v Rade Európskej Únie "udržiavať nádej na zmenu v nasledujúcom inštitucionálnom cykle". TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Na podujatí v ústredí maďarskej nadácie v Bruseli Bóka povedal, že voľby do Európskeho parlamentu (EP) "jasne ukázali nielen to, že zmena je potrebná, ale aj to, že po nej túžia samotní Európania". Podľa jeho slov uspeli politické sily presadzujúce zmenu, zatiaľ čo tie, ktoré chceli zachovať status quo, utrpeli straty.



Minister zároveň uviedol, že EÚ mohla počas uplynulých piatich rokov "urobiť oveľa viac, aby sa stala globálnym hráčom schopným identifikovať a presadiť vlastné strategické záujmy" a prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Podľa Bókových slov však EÚ "neurobila nič" pre to, aby vyriešila migračnú krízu či ochranu vonkajších hraníc, no nezabránila ani poklesu hospodárskej konkurencieschopnosti.



Maďarské predsedníctvo bude pracovať na riešení týchto otázok, zdôraznil Bóka.