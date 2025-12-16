< sekcia Zahraničie
Bóka: Neprijmeme záväzok voči Ukrajine, ktorý by zaťažil Maďarov
V súvislosti so zmrazenými ruskými aktívami, z ktorých by Brusel zaplatil Ukrajine reparačný úver, maďarský minister povedal, že ide o jediný návrh, o ktorom sa momentálne diskutuje.
Autor TASR
Budapešť 16. decembra (TASR) - Maďarsko neprijme žiadny finančný záväzok ani právnu zodpovednosť voči Ukrajine, ktoré by boli záťažou pre maďarský ľud a maďarský rozpočet. Podľa servera hirtv.hu to v utorok vyhlásil v Bruseli na mimoriadnej tlačovej konferencii maďarský minister pre záležitosti Európskej únie János Bóka, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V súvislosti s bruselskými rokovaniami o financovaní Ukrajiny minister zdôraznil, že zatiaľ nedošlo k žiadnemu prielomu a že konečné rozhodnutie bude musieť byť prijaté na zasadnutí Európskej rady tento týždeň. „Dnešné zasadnutie poskytuje príležitosť na opätovný stret pozícií,“ dodal.
K otázke mierového procesu Bóka poznamenal, že Maďarsko podporí iba rozhodnutia, ktoré nebránia mierovému procesu vedenému americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Upozornil na skutočnosť, že „je obzvlášť dôležité, aby európske rozhodnutia mierový proces posilňovali a nie oslabovali“.
Maďarsko podľa jeho slov viackrát jasne deklarovalo, že podporí iba také riešenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami medzinárodného práva a práva EÚ. Nepodporuje „inovatívne právne riešenia“, ktoré by umožňovali prijímať rozhodnutia „obchádzaním litery a ducha zmlúv“.
V súvislosti so zmrazenými ruskými aktívami, z ktorých by Brusel zaplatil Ukrajine reparačný úver, maďarský minister povedal, že ide o jediný návrh, o ktorom sa momentálne diskutuje. Podľa jeho názoru však existuje množstvo právnych a finančných prekážok, ktoré ešte neboli vyriešené, preto Maďarsko toto riešenie nepodporuje.
V súvislosti s bruselskými rokovaniami o financovaní Ukrajiny minister zdôraznil, že zatiaľ nedošlo k žiadnemu prielomu a že konečné rozhodnutie bude musieť byť prijaté na zasadnutí Európskej rady tento týždeň. „Dnešné zasadnutie poskytuje príležitosť na opätovný stret pozícií,“ dodal.
K otázke mierového procesu Bóka poznamenal, že Maďarsko podporí iba rozhodnutia, ktoré nebránia mierovému procesu vedenému americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Upozornil na skutočnosť, že „je obzvlášť dôležité, aby európske rozhodnutia mierový proces posilňovali a nie oslabovali“.
Maďarsko podľa jeho slov viackrát jasne deklarovalo, že podporí iba také riešenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami medzinárodného práva a práva EÚ. Nepodporuje „inovatívne právne riešenia“, ktoré by umožňovali prijímať rozhodnutia „obchádzaním litery a ducha zmlúv“.
V súvislosti so zmrazenými ruskými aktívami, z ktorých by Brusel zaplatil Ukrajine reparačný úver, maďarský minister povedal, že ide o jediný návrh, o ktorom sa momentálne diskutuje. Podľa jeho názoru však existuje množstvo právnych a finančných prekážok, ktoré ešte neboli vyriešené, preto Maďarsko toto riešenie nepodporuje.