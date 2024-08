Bóka odmietol tvrdenie El País, že Budapešť končí s mierovou misiou

Budapešť 2. augusta (TASR) - Maďarský minister zodpovedný za záležitosti Európskej únie János Bóka v piatkovom rozhovore pre komerčnú televíziu ATV poprel, že Budapešť sa vzdáva svojej "mierovej misie". Vo štvrtok totiž španielsky denník El País tvrdil, že minister poslal členským krajinám Únie list, v ktorom v súvislosti s Ukrajinou avizoval takýto krok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Taký list som nenapísal ani ja, ani nikto iný," povedal Bóka. Spresnil, že do Bruselu poslal list so záverečnou správou bilaterálnych návštev predsedu vlády Viktora Orbána. "Maďarská vláda bude naďalej robiť všetko pre prímerie a zmysluplné mierové rokovania," podčiarkol. Poznamenal tiež, že Budapešť sa teší z čoraz silnejšej podpory mierovej misie, a že mierový proces nabral nový impulz.



Španielsky denník upozornil na znepokojenie EÚ pre rozhodnutie maďarskej vlády rozšíriť okruh pracovných víz pre cudzincov na Rusov a Bielorusov. Dodal, že Maďarsko čoraz viac štve EÚ, preto teraz Orbánova vláda avizovala, že sa vzdáva svojho mierového plánu.



S odvolaním sa na diplomatické zdroje El Pais napísal, že tento krok Budapešti prijali v Bruseli skepticky. Diplomatické zdroje členských krajín vyjadrili názor, že Orbán je veľký provokatér, ktorý "mierovú misiu" reaktivuje, ak mu príde vhod.



Španielsky denník dodal, že maďarská vláda poburuje EÚ od začiatku predsedníctva v Rade EÚ 1. júla a pripomína cesty premiéra Viktora Orbána, ktorými sa "pokúšal presadiť mier, keď navštívil trojuholník Kyjev – Moskva – Florida, no zatiaľ bez úspechu".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)