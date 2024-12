Bóka: Úspech maďarského predsedníctva v EÚ je nespochybniteľný

Budapešť 12. decembra (TASR) - Úspech maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie je nespochybniteľný, konštatoval vo štvrtok na Facebooku maďarský minister pre európske záležitosti János Bóka. Podľa jeho vyjadrenia predsedníctvo Maďarska, ktoré sa začalo v júli a potrvá do konca roka, bolo charakterné, aktívne a strategicky zamerané, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Bóka dodal, že počas maďarského predsedníctva boli prijaté konkrétne rozhodnutia v oblasti konkurencieschopnosti Únie, integrácie západného Balkánu a rozšírenia schengenu.



Počas maďarského predsedníctva sa konalo vyše tisíc stretnutí pracovných skupín, 50 zasadnutí veľvyslancov členských krajín Únie (Coreper), 30 formálnych a 13 neformálnych zasadnutí rady, pričom v Budapešti sa konali najväčšie diplomatické podujatia v histórii Maďarska, ktorými boli summit Európskeho politického spoločenstva a neformálne stretnutie Európskej rady.



Maďarské predsedníctvo EÚ podľa ministra chcelo byť katalyzátorom zmien a Maďarsko chce v tejto ambícii pokračovať aj po predsedníctve.



Bóka zdôraznil, že EÚ sa musí zmeniť, ale zmena nenastane sama od seba, treba pre jej dosiahnutie pracovať. "Ak to bude možné, tak v spolupráci s inštitúciami EÚ, ale ak to bude potrebné, tak aj proti nim," dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)