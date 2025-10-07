< sekcia Zahraničie
BOL 5 ROKOV NA ÚTEKU: Zatkli jedného z najnebezpečnejších mafiánov
Jeden z najhľadanejších mužov v Taliansku bol zadržaný na predmestí Foggie ráno, keď ešte spal, takže nekládol odpor.
Autor TASR
Foggia 7. októbra (TASR) — Talianska polícia zatkla v utorok v meste Foggia ležiacom na juhu krajiny v regióne Apúlia 39-ročného mafiánskeho bosa Leonarda Gesualda, ktorý bol päť rokov na úteku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a ANSA.
Jeden z najhľadanejších mužov v Taliansku bol zadržaný na predmestí Foggie ráno, keď ešte spal, takže nekládol odpor. V dome sa našla pištoľ s odstráneným sériovým číslom a vloženým šesťranovým zásobníkom.
Gesualdo bol usvedčený z napojenia na mafiu a odsúdený na 12 rokov väzenia, no v roku 2020 sa mu podarilo ujsť.
Predpokladá sa, že je popredným členom organizovanej zločineckej skupiny Societ Foggiana, pôsobiacej predovšetkým vo Foggii a jej okolí. Jej trestná činnosť siaha od nelegálneho nakladania s odpadom cez obchodovanie so zbraňami a prostitúciu až po ozbrojené lúpeže.
