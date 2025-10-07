Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Zahraničie

BOL 5 ROKOV NA ÚTEKU: Zatkli jedného z najnebezpečnejších mafiánov

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Jeden z najhľadanejších mužov v Taliansku bol zadržaný na predmestí Foggie ráno, keď ešte spal, takže nekládol odpor.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Foggia 7. októbra (TASR) — Talianska polícia zatkla v utorok v meste Foggia ležiacom na juhu krajiny v regióne Apúlia 39-ročného mafiánskeho bosa Leonarda Gesualda, ktorý bol päť rokov na úteku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a ANSA.

Jeden z najhľadanejších mužov v Taliansku bol zadržaný na predmestí Foggie ráno, keď ešte spal, takže nekládol odpor. V dome sa našla pištoľ s odstráneným sériovým číslom a vloženým šesťranovým zásobníkom.

Gesualdo bol usvedčený z napojenia na mafiu a odsúdený na 12 rokov väzenia, no v roku 2020 sa mu podarilo ujsť.

Predpokladá sa, že je popredným členom organizovanej zločineckej skupiny Societ Foggiana, pôsobiacej predovšetkým vo Foggii a jej okolí. Jej trestná činnosť siaha od nelegálneho nakladania s odpadom cez obchodovanie so zbraňami a prostitúciu až po ozbrojené lúpeže.
.

Neprehliadnite

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?