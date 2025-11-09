< sekcia Zahraničie
Bolívia a Spojené štáty obnovia vzťahy na úrovni veľvyslancov
Bývalý ľavicový prezident Evo Morales vypovedal najvyššieho diplomata Washingtonu v Bolívii po tom, ako ho obvinil z podpory pravicového sprisahania, a USA na to zareagovali recipročným krokom.
Autor TASR
La Paz 9. novembra (TASR) - Po 17-ročnom prerušení obnovia Bolívia a Spojené štáty diplomatické vzťahy na úrovni veľvyslancov, oznámili v sobotu nový bolívijský prezident Rodrigo Paz a námestník ministra zahraničných vecí USA Christopher Landau. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Ideme nadviazať tieto vzťahy,“ vyhlásil nový stredopravicový líder Bolívie. Predstaviteľ administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa spresnil, že vzťahy budú obnovené na úrovni veľvyslancov.
Rodrigo Paz (58) sa v sobotu oficiálne ujal úradu prezidenta Bolívie a ukončil takmer dve desaťročia socialistických vlád v krajine.
Víťazstvom v októbrových voľbách Paz na poste prezidenta nahradil Luisa Arcea z Moralesovej strany Hnutie k socializmu (MAS).
Bolívia zažíva najhoršiu ekonomickú krízu za niekoľko desaťročí. Paz počas predvolebnej kampane prisľúbil, že pri ekonomických reformách bude zastávať prístup „kapitalizmus pre všetkých“, zahŕňajúci decentralizáciu, nižšie dane a rozpočtovú disciplínu spojenú s pokračujúcimi sociálnymi výdavkami.
Nový prezident nebude mať v Kongrese stranícku väčšinu a bude preto pri prijímaní zákonov potrebovať kompromisy. Mimo parlamentu bude čeliť silnej opozícii Moralesa, ktorý je naďalej populárny. Podľa ústavy sa však po dvoch volebných obdobiach vo funkcii nemôže uchádzať o znovuzvolenie.
