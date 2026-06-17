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Bolívia a USA podpísali dohodu o boji proti drogám
USA plánujú investovať do spolupráce s Bolíviou v boji proti obchodovaniu s drogami 20 miliónov dolárov (17,2 milióna eur).
Autor TASR
La Paz 17. júna (TASR) - Bolívia a Spojené štáty podpísali v utorok dohodu o spoločnom boji proti drogovým kartelom. Stalo sa tak prvýkrát od roku 2008, keď vtedajší ľavicový prezident Evo Morales prerušil vzťahy s USA a vyhostil z krajiny agentov amerického Úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Dohoda stanovuje, že USA poskytnú bolívijským bezpečnostným zložkám výcvik, výbavu a iné formy podpory, oznámilo americké veľvyslanectvo v Bolívii. Cieľom tohto úsilia je rozložiť drogové kartely, stíhať finančné trestné činy a zvýšiť transparentnosť v policajnej práci a súdnictve.
USA plánujú investovať do spolupráce s Bolíviou v boji proti obchodovaniu s drogami 20 miliónov dolárov (17,2 milióna eur).
Bolívia ako tretí najväčší producent kokaínu na svete po Kolumbii a Peru zohráva v tomto úsilí kľúčovú úlohu. Hoci DEA oficiálne znovu neotvorila svoje kancelárie v Bolívii, bolívijská vláda potvrdila, že jej agenti pri operácii pomáhajú.
Súčasný konzervatívny prezident Bolívie Rodrigo Paz, ktorý sa ujal úradu vlani v novembri, sa snaží obnoviť vzťahy svojej krajiny s Washingtonom. Bolívia aj USA avizovali, že majú v úmysle obnoviť diplomatické vzťahy na najvyššej úrovni, k návratu veľvyslancov však zatiaľ nedošlo.
Dohoda stanovuje, že USA poskytnú bolívijským bezpečnostným zložkám výcvik, výbavu a iné formy podpory, oznámilo americké veľvyslanectvo v Bolívii. Cieľom tohto úsilia je rozložiť drogové kartely, stíhať finančné trestné činy a zvýšiť transparentnosť v policajnej práci a súdnictve.
USA plánujú investovať do spolupráce s Bolíviou v boji proti obchodovaniu s drogami 20 miliónov dolárov (17,2 milióna eur).
Bolívia ako tretí najväčší producent kokaínu na svete po Kolumbii a Peru zohráva v tomto úsilí kľúčovú úlohu. Hoci DEA oficiálne znovu neotvorila svoje kancelárie v Bolívii, bolívijská vláda potvrdila, že jej agenti pri operácii pomáhajú.
Súčasný konzervatívny prezident Bolívie Rodrigo Paz, ktorý sa ujal úradu vlani v novembri, sa snaží obnoviť vzťahy svojej krajiny s Washingtonom. Bolívia aj USA avizovali, že majú v úmysle obnoviť diplomatické vzťahy na najvyššej úrovni, k návratu veľvyslancov však zatiaľ nedošlo.