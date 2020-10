Exit poll pripisuje víťazstvo ľavicovému prezidentskému kandidátovi

Bogota 19. októbra (TASR) – Kandidát ľavicového Hnutia za socializmus bývalého prezidenta Eva Moralesa by mohol zvíťaziť vo voľbách hlavy štátu v Bolívii už v prvom kole. Vyplýva to z prieskumu medzi hlasujúcimi voličmi, podľa ktorého Luis Arce získal v nedeľňajšom hlasovaní 52,4 percenta hlasov.



Tzv. exit poll inštitútu Ciesmori ukázal, že jeho centristický súper Carlos Mesa dostal 31,5 percenta hlasov. Analytici však vyzvali na opatrnosť, keďže tento prieskum má vysokú štatistickú odchýlku, informovala agentúra DPA.



Zo správy agentúry AFP vyplýva, že viac ako sedem hodín po uzavretí hlasovacích miestností bolo sčítaných len 5,44 percenta hlasov. Podľa agentúry AP pritom dva ďalšie súkromné inštitúty oznámili, že nezverejnia výsledky svojich exit pollov, pretože ich nepovažujú za spoľahlivé.



Volebná komisia v sobotu oznámila, že počas volebnej noci neposkytne predbežné výsledky sčítania. Pred rokom totiž ich zverejnenie vyvolalo obvinenia z podvodov a násilné protesty, ktoré viedli k vyhláseniu vtedajších volieb na neplatné.



Tentoraz sa oficiálne výsledky podľa AFP očakávajú najskôr v stredu. Prípadné druhé kolo volieb by sa uskutočnilo 29. novembra.



Arce, Moralesov niekdajší minister hospodárstva a favorit predvolebných prieskumov, potrebuje na víťazstvo v prvom kole viac ako 50 percent hlasov – alebo aspoň 40 percent s desaťpercentným náskokom pred kandidátom na druhom mieste. V druhom kole by jeho vyhliadky mohli byť menšie, ak by sa konzervatívny tábor zjednotil za jeho súperom.



Po minuloročných voľbách sa za víťaza vyhlásil Morales, ktorý by tak získal štvrté funkčné obdobie po sebe, avšak protesty a tlak zo strany armády prinútili prvého domorodého prezidenta krajiny k odchodu do exilu. Moc ako dočasná prezidentka prevzala vtedajšia konzervatívna podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.



Obavy zo zopakovania vlaňajších povolebných zrážok, pri ktorých zahynulo vyše 30 ľudí, sprevádzali aj tohtoročné voľby po desiatich násilných incidentov z posledných dní. Úrady i pozorovatelia však potvrdili pokojný priebeh.