Bolívijský exprezident Morales naznačil zámer vrátiť sa z exilu

La Paz 19. októbra (TASR) - Bolívijský exprezident Evo Morales, ktorý sa v súčasnosti nachádza v exile v Argentíne, po nedeľných prezidentských voľbách naznačil zámer vrátiť sa do svojej vlasti.



"Skôr či neskôr sa do Bolívie vrátime, o tom niet pochýb. Mojou veľkou túžbou je sa tam vrátiť. Je to len otázka času," povedal Morales podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii v Buenos Aires.



Podľa exit pollu inštitútu Ciesmori získal Luis Arce, kandidát Moralesovho ľavicového Hnutia za socializmus (MAS), 52,4 percenta hlasov. Prieskum zároveň ukázal, že jeho centristický súper Carlos Mesa dostal 31,5 percenta hlasov. Analytici však vyzvali na opatrnosť, keďže tento prieskum má vysokú štatistickú odchýlku.



Volebná komisia v sobotu oznámila, že počas volebnej noci neposkytne predbežné výsledky sčítania hlasov. Pred rokom totiž ich zverejnenie vyvolalo obvinenia z podvodov a násilné protesty, ktoré viedli k vyhláseniu vtedajších volieb na neplatné.



Tentoraz sa oficiálne výsledky podľa AFP očakávajú najskôr v stredu. Prípadné druhé kolo volieb by sa uskutočnilo 29. novembra.



Po minuloročných voľbách sa za víťaza vyhlásil Morales, ktorý by tak získal štvrté funkčné obdobie po sebe, avšak protesty a tlak zo strany armády prinútili prvého domorodého prezidenta krajiny k odchodu do exilu. Funkciu dočasnej hlavy štátu prevzala vtedajšia konzervatívna podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.