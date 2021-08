Bolívijská exprezidentka Áňézová sa vo väzbe pokúsila o samovraždu

La Paz 23. augusta (TASR) - Väzobne stíhaná bývalá prezidentka Bolívie Jeanine Áňézová sa v sobotu pokúsila o samovraždu. Jej stav je v súčasnosti stabilizovaný, informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na správu väzníc.



Dôvodom pokusu boli "vážne depresie" z väzby, uviedla jej sestra. Exprezidentka (2019-20) čaká na súdny proces za údajnú účasť na štátnom prevrate z roku 2019.



"V súčasnosti sa nachádza vo väzenskom zariadení v spoločnosti svojej rodiny," povedal predstaviteľ správy väzníc Juan Carlos Limpias s tým, že prítomnosť rodiny by mohla zlepšiť jej stav.



Exprezidentka si podľa denníka El Comercio podrezala žily na predlaktí. Minister vnútra Eduardo del Castillo povedal, že Áňézová má "škrabance" na ramene.



Bolívijská opozícia kritizuje vládu za zaobchádzanie s exprezidentkou a žiada jej prepustenie z väzby. Áňezovej rodina predtým opakovane žiadala jej prevezenie do nemocnice pre vysoký krvný tlak.



Bolívijská prokuratúra v piatok (20. augusta) uviedla, že bývalá bolívijská prezidentka môže čeliť obvineniam z genocídy a iných zločinov. Obvinenia sa vzťahujú k úmrtiu 20 ľudí počas nepokojov v roku 2019, za čo Áňezová nesie podľa prokuratúry zodpovednosť.



Áňezová (54) sa dostala do prezidentského úradu ako dočasná hlava štátu v novembri 2019 po tom, ako dovtedajší prezident Evo Morales po niekoľkotýždňových protestoch proti svojmu spornému opätovnému zvoleniu do neústavného štvrtého funkčného obdobia odstúpil a utiekol z krajiny.



Áňezovú zatkli v marci a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Exprezidentka tiež čelí obvineniam z terorizmu, buričstva a sprisahania. Jej zadržanie vyvolalo rozsiahle medzinárodné odsúdenie.