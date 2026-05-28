Bolívia je podľa prezidenta Paza na „bode zlomu“
Autor TASR
La Paz 28. mája (TASR) - Bolívijský prezident Rodrigo Paz v stredu varoval, že jeho krajina sa nachádza na „bode zlomu“ pre dlhodobé demonštrácie. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Bolívijčania protestujú proti rastúcim životným nákladom a hospodárskej politike prezidenta Paza. Blokujú tiež prístupové cesty do metropoly La Paz a ďalších miest, čo viedlo k nedostatku potravín, paliva a ďalšieho tovaru každodennej potreby.
„Krajina potrebuje poriadok a blíži sa k bodu zlomu,“ povedal Paz na stredajšom podujatí v hlavnom meste a opätovne vyzval k dialógu. Hoci dialóg s opozíciou zdôrazňuje dlhodobo, nevylúčil ani použitie „ústavných nástrojov“ na ukončenie blokády La Pazu. Podľa AFP tým pripomenul možnosť vyhlásenia výnimočného stavu.
„Každý, kto chce zničiť národ, bude musieť čeliť tomuto prezidentovi a plnej sile ústavy,“ dodal prezident a uistil políciu a armádu, že majú podporu verejnosti.
Prezident v stredu zrušil zákon z roku 2020, ktorý obmedzoval možnosť vyhlásenia výnimočného stavu a armáda mohla zasiahnuť len v prípade, ak polícia nestačila.
Protesty v Bolívii trvajú od začiatku mája. Odbory požadujú zvýšenie platov, stabilné dodávky paliva a zodpovednejšie hospodárenie. Za posledné dva týždne zosilneli a v metropole La Paz opakovane dochádza k stretom s políciou.
Za hlavného organizátora protestov je považovaná bývalá hlava štátu Evo Morales. Jeho stúpenci a vedúci odborov požadujú demisiu Paza, ktorý sa funkcie ujal v novembri 2025.
Jeho víťazstvo vo voľbách ukončilo takmer dve desaťročia trvajúcu éru ľavicových vlád v Bolívii, keď vládol Morales a jeho nástupca Luis Arce.
Morales v stredajšom rozhovore pre AFP vyhlásil, že Bolívijčania vyšli do ulíc, pretože Paz stojí na čele „vlády, ktorá je úplne poddajná“ Spojeným štátom.
