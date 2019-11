Bolívia po desiatich rokoch obnovuje diplomatické vzťahy s Izraelom

La Paz 28. novembra (TASR) - Bolívijská vláda vo štvrtok oznámila, že obnovuje diplomatické vzťahy s Izraelom, ktoré pretrhla v roku 2009 za úradovania prezidenta Eva Moralesa pre izraelské útoky na pásmo Gazy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Bolívijská ministerka zahraničných vecí Karen Longaricová to oznámila na stretnutí so zahraničnými novinármi, avšak bez uvedenia bližších detailov vrátane termínu, kedy obnovenie vzťahov vstúpi do platnosti.



Morales rezignoval 10. novembra a utiekol do Mexika po tom, ako kontroverzné prezidentské voľby vyvolali v tejto juhoamerickej krajine niekoľkodňové pouličné protesty, ktoré si vyžiadali aj obete na životoch.



Exprezident prerušil vzťahy so židovským štátom v decembri 2008 po tom, ako pri izraelskej ofenzíve v pásme Gazy zahynuli stovky Palestínčanov. Morales tiež označil Izrael za teroristický štát a zrušil dohodu, na základe ktorej mohli Izraelčania navštíviť Bolíviu bez víz.



"Išlo o politické opatrenie, ktoré nebralo ohľad na všeobecné dôsledky, akými sú napríklad ekonomické a obchodné otázky," uviedla Longaricová a dodala, že obnovenie týchto vzťahov prospeje bolívijskému cestovnému priemyslu.



Bolívia uznáva palestínsku štátnosť od 80. rokov.