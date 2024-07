Bolívia predvolala argentínskeho veľvyslanca za vyjadrenia prezidenta

La Paz 1. júla (TASR) - Bolívijská vláda si predvolala argentínskeho veľvyslanca v reakcii na vyjadrenia úradu prezidenta Javiera Mileiho, ktorý označil minulotýždňový pokus o štátny prevrat v La Paze za "podvod". Informuje o tom TASR podľa pondelkovej správy agentúry Reuters.



Ministerka zahraničných vecí María Nela Prada povedala, že bolívijská vláda "energicky odmieta" vyjadrenia Mileiho úradu.



Bolívijský generál Juan José Zuňiga minulý týždeň nasadil vojakov a tanky do centra hlavného mesta La Paz v snahe obsadiť sídlo prezidenta. Zo svojich pozícií sa vojaci po niekoľkých hodinách stiahli.



Generál po zadržaní tvrdil, že príkaz na vzburu dostal od prezidenta Luisa Arceho v snahe o zvýšenie jeho klesajúcej popularity. Arce poprel, že by sa akokoľvek podieľal alebo vedel o neúspešnom pokuse o prevrat. Povedal, že Zuňiga konal "na vlastnú päsť".



Úrad argentínskeho prezidenta v nedeľu uviedol, že vyhlásenia bolívijskej vlády v súvislosti s pokusom o štátny prevrat "nie sú veľmi dôveryhodné". Podľa neho šlo zo strany bolívijskej vlády išlo o "podvod".



Mileiho úrad dodal, že Bolíviu ohrozuje jej socialistická vláda a poukázal na väznenie bývalej prezidentky Jeanine Áňezovej.



Šéfka bolívijskej diplomacie reagovala, že "skreslené tvrdenia" Argentíny sú "prehnanou a neprijateľnou formou popierania".



Tvrdenia Mileiho úradu kritizoval aj Arceho oponent a exprezident Evo Morales. "Bez ohľadu na naše rozdiely so súčasnou vládou nezabúdame na to, že Milei je nepriateľom ľudu," napísal na sociálnej sieti.