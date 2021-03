Bolívijská exprezidentku a jej ministri sú vo vyšetrovacej väzbe

La Paz 15. marca (TASR) - Bolívijsky súd poslal exprezidentku Jeanine Áňezovú a dvoch ministrov jej dočasnej vlády do vyšetrovacej väzby na štyri mesiace. Trojicu zadržali v súvislosti s údajným prevratom v roku 2019 proti exprezidentovi Evovi Moralesovi. Informovala o tom agentúra DPA.



Sudkyňa Regina Santa-Cruzová podľa miestnych médií v nedeľu rozhodla, že Áňezová tento čas strávi vo väzení Obrajes, zatiaľ čo jej niekdajší minister spravodlivosti Álvaro Coimbra a bývalý minister pre energetiku Rodrigo Guzmán budú vo väzení San Pedro. Obe nápravnovýchovné zariadenia sa nachádzajú v bolívijskej metropole La Paz.



Trojicu zatkli v sobotu pre obvinenia z terorizmu, poburovania a sprisahania s cieľom zosadenia Moralesa, ktorý tvrdí, že išlo o prevrat.



Ľavicový prezident Morales v novembri 2019 opustil Bolíviu po tom, čo v krajine vypukli protesty v súvislosti s údajnou manipuláciou hlasov počas prezidentských volieb.



Po Moralesovom odchode prevzala moc v krajine dočasná vláda na čele s pravicovou senátorkou Jeanine Áňezovou, ktorej nástup do prezidentského úradu vyvolal celý rad protestov Moralesových stúpencov. Pri zrážkach s armádou vtedy zahynulo 23 demonštrantov.



Áňezová bola počas svojho funkčného obdobia obvinená zo zneužívania moci a prenasledovania svojich politických rivalov, pripomína DPA.



Nové parlamentné a prezidentské voľby sa nakoniec uskutočnili 18. októbra 2020 a Moralesovo Hnutie za socializmus (MAS) ich presvedčivo vyhralo. Morales sa vrátil do Bolívie a Kongres následne udelil amnestiu tým ľuďom, ktorých Áňezovej vláda obvinila v súvislosti s násilnými demonštráciami.