Úrady zadržali už druhého bývalého ministra Moralesovej vlády

La Paz 21. februára (TASR) - Bolívijské úrady zadržali v piatok bývalého ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Césara Cocarica, ktorý je podozrivý zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Cocarico zastával post ministra počas obdobia, keď bol prezidentom Evo Morales, ktorý vlani v novembri po hromadných protestoch vyvolaných spornými októbrovými prezidentskými voľbami odstúpil a opustil krajinu.



K jeho zatknutiu došlo po tom, ako vo štvrtok bolívijská ústredná volebná komisia diskvalifikovala Moralesa z účasti na májových voľbách do Senátu s tým, že nespĺňa podmienku pobytu v krajine, keďže v súčasnosti žije v Argentíne.



Cocarico, bývalý guvernér mesta La Paz, je už v poradí druhým Moralesovým ministrom, ktorého zatkli bolívijské úrady. V januári išlo o bývalého ministra vnútra Carlosa Romera, ktorý je podozrivý z korupcie.



Morales bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra 2019 sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe. To mu síce bolívijská ústava neumožňovala, ale ústavný súd mu v roku 2017 udelil výnimku.



Po prezidentských voľbách vypukli v krajine násilné protesty ktoré si vyžiadali desiatky obetí na životoch.



Morales 10. novembra po troch týždňoch demonštrácií odstúpil a následne odcestoval do Mexika, ktoré mu poskytlo azyl. Za dočasnú bolívijskú prezidentku sa 12. novembra vyhlásila podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.



Bolívijčania si zvolia nového prezidenta a parlament 3. mája.