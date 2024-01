Rekordná zásielka kokaínu: V Bolívii skonfiškovali niekoľko ton drogy

La Paz 6. januára (TASR) - Úrady v Bolívii v piatok oznámili, v departemente Oruro na západe krajiny skonfiškovali rekordné množstvo kokaínu. Zásielka, ktorá by mala na čiernom trhu hodnotu približne 224 miliónov dolárov, pravdepodobne smerovala do Európy. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Bolívijský prezident Luis Arce označil zásielku s hmotnosťou 8,8 tony za najväčšie zadržané množstvo kokaínu v tejto juhoamerickej krajine. Dodal, že drogy boli ukryté medzi podlahovým materiálom nájdeným v kamióne. Zásielka pravdepodobne mala namierené do Holandska, kde sa hodnota drogy pri pouličnom predaji odhaduje na približne 526 miliónov dolárov.



V rámci operácie zadržali pri deviatich raziách aj štyroch ľudí podozrivých z obchodovania s drogami, dodali úrady.