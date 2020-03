Bolívia vyhlásila totálnu karanténu, obyvatelia majú zostať doma

La Paz 21. marca (TASR) - Bolívijská vláda v sobotu oznámila, že od nedele bude platiť v krajine totálna karanténa v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu.



"Je to ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie pre dobro všetkých. Musíme zostať doma 24 hodín denne. To je spôsob, akým sa dá poraziť koronavírus," vyhlásila dočasná bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová, ktorú citovala agentúra AFP.



V rámci vyhlásenej úplnej karantény bude môcť vychádzať na ulicu len jedna osoba z každej rodiny, a len za účelom nákupu potravín. Obchody s potravinami budú otvorené len dopoludnia.



Na bolívijských cestách budú môcť počas karantény jazdiť iba autá prepravujúce nevyhnutné dodávky. Už v sobotu vstúpil do platnosti dekrét o uzavretí pozemných hraníc a vzdušného priestoru krajiny.



Bolívia doposiaľ potvrdila len 19 prípadov nákazy, čo je výrazne menej než viaceré susedné krajiny. Brazília má už vyše 900 a Čile viac ako 500 potvrdených prípadov.