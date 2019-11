Bolívia vyhostí všetkých venezuelských diplomatov

La Paz 16. novembra (TASR) - Bolívia sa rozhodla vyhostiť všetkých diplomatov z venezuelského veľvyslanectva v La Paze obvinených z "porušenia diplomatických noriem". Oznámila to v piatok dočasná bolívijská ministerka zahraničných vecí Karen Longaricová.



Agentúra AFP pripomína, že socialistická Venezula bola kľúčovým spojencom prezidenta Eva Moralesa, po ktorého nedeľnej rezignácii sa za dočasnú prezidentku v utorok vyhlásila Jeanine Áňezová.



"Opustiť krajinu musí z dôvodu zasahovania do vnútorných záležitosti štátu každý diplomatický pracovník na venezuelskom veľvyslanectve v Bolívii reprezentujúci (prezidenta Nicolása) Madura," povedala Longaricová.



Morales, ktorý v utorok pricestoval do Mexika, vo štvrtok povedal, že sa stále považuje za prezidenta, lebo bolívijský zákonodarný zbor nehlasoval o prijatí alebo zamietnutí jeho rezignácie. Predtým uviedol, že je pripravený vrátiť sa čo najskôr do vlasti, ak ho o to požiada ľud. V Bolívii demonštrovali za jeho návrat tisíce jeho stúpencov.



Áňezová zdôraznila, že Morales už nemôže kandidovať v nových voľbách. V piatok vyhlásila, že ak sa exprezident do vlasti vráti, bude čeliť obvineniam z volebného podvodu.



Socialistický líder bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe, ktoré síce bolívijská ústava neumožňuje, ústavný súd mu však udelil v roku 2017 výnimku.



Výsledky októbrových prezidentských volieb opozícia neuznala a obvinila Moralesa z volebných podvodov. Násilné protesty, ktoré po voľbách nasledovali, si doteraz vyžiadali desať mŕtvych a viac ako 400 zranených. Morales po troch týždňoch demonštrácií zo svojej funkcie 10. novembra odstúpil.