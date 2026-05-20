< sekcia Zahraničie
Bolívia vyhostila kolumbijskú veľvyslankyňu
Podľa bolívijského ministerstva zahraničia je tento krok v súlade s medzinárodným právom a neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Kolumbiou.
Autor TASR
La Paz 20. mája (TASR) - Bolívia v stredu vyhostila kolumbijskú veľvyslankyňu v La Paze pre „zasahovanie“ prezidenta Gustava Petra do vnútroštátnych záležitostí krajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Podľa bolívijského ministerstva zahraničia je tento krok v súlade s medzinárodným právom a neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Kolumbiou.
Bolívijskí farmári, robotníci a baníci už niekoľko týždňov demonštrujú proti ekonomickej politike novozvoleného prezidenta Rodriga Paza. Kolumbijský prezident Petro cez víkend na sociálnej sieti X ich protesty označil za „ľudové povstanie“.
Petro vyhostenie veľvyslankyne kritizoval s tým, že poukazuje na „sklon k extrémizmu“ v Bolívii. Ak sa bolívijská vláda nezapojí do „národného dialógu“, v krajine hrozí „masaker obyvateľstva“.
Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau v utorok uviedol, že varoval bolívijského prezidenta pred zámerom porazených z minuloročných volieb odstaviť ho od moci. EÚ a veľvyslanectvá niekoľkých európskych štátov medzičasom vyzvali na dialóg.
Podľa bolívijského ministerstva zahraničia je tento krok v súlade s medzinárodným právom a neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Kolumbiou.
Bolívijskí farmári, robotníci a baníci už niekoľko týždňov demonštrujú proti ekonomickej politike novozvoleného prezidenta Rodriga Paza. Kolumbijský prezident Petro cez víkend na sociálnej sieti X ich protesty označil za „ľudové povstanie“.
Petro vyhostenie veľvyslankyne kritizoval s tým, že poukazuje na „sklon k extrémizmu“ v Bolívii. Ak sa bolívijská vláda nezapojí do „národného dialógu“, v krajine hrozí „masaker obyvateľstva“.
Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau v utorok uviedol, že varoval bolívijského prezidenta pred zámerom porazených z minuloročných volieb odstaviť ho od moci. EÚ a veľvyslanectvá niekoľkých európskych štátov medzičasom vyzvali na dialóg.