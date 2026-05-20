Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Zahraničie

Bolívia vyhostila kolumbijskú veľvyslankyňu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Podľa bolívijského ministerstva zahraničia je tento krok v súlade s medzinárodným právom a neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Kolumbiou.

Autor TASR
La Paz 20. mája (TASR) - Bolívia v stredu vyhostila kolumbijskú veľvyslankyňu v La Paze pre „zasahovanie“ prezidenta Gustava Petra do vnútroštátnych záležitostí krajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Podľa bolívijského ministerstva zahraničia je tento krok v súlade s medzinárodným právom a neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Kolumbiou.

Bolívijskí farmári, robotníci a baníci už niekoľko týždňov demonštrujú proti ekonomickej politike novozvoleného prezidenta Rodriga Paza. Kolumbijský prezident Petro cez víkend na sociálnej sieti X ich protesty označil za „ľudové povstanie“.

Petro vyhostenie veľvyslankyne kritizoval s tým, že poukazuje na „sklon k extrémizmu“ v Bolívii. Ak sa bolívijská vláda nezapojí do „národného dialógu“, v krajine hrozí „masaker obyvateľstva“.

Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau v utorok uviedol, že varoval bolívijského prezidenta pred zámerom porazených z minuloročných volieb odstaviť ho od moci. EÚ a veľvyslanectvá niekoľkých európskych štátov medzičasom vyzvali na dialóg.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci