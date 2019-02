Zosuvy pôdy v Bolívii si vyžiadali 14 ľudských životov

Prudký dážď spôsobil zosuvy pôdy v sobotu a v nedeľu na ceste spájajúcej hlavné mesto La Paz so severným mestom Caranavi, ktoré je bránou do amazonského dažďového pralesa.

La Paz 5. februára (TASR) - Pri dvoch zosuvoch pôdy v Bolívii zahynulo štrnásť ľudí a sedem je nezvestných, oznámil v pondelok šéf národnej polície Romulo Delgado. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Prudký dážď spôsobil zosuvy pôdy v sobotu a v nedeľu na ceste spájajúcej hlavné mesto La Paz so severným mestom Caranavi, ktoré je bránou do amazonského dažďového pralesa.



Prezident Evo Morales na svojom účte na Twitteri napísal, že 34 zranených ľudí prevážajú do miestnych nemocníc pomocou vrtuľníkov. Morales ľuďom odporučil, aby do postihnutej oblasti nevstupovali a povedal, že pre núdzové prípady budú k dispozícii humanitárne lety.



Po sobotňajších zosuvoch pôdy prišlo o život trinásť ľudí, v nedeľu zomrel jeden človek, povedal Delgado pre súkromnú rozhlasovú stanicu Panamericana.



V pondelok sa mali žiaci vrátiť po prázdninách naspäť do školy, miestny školský úrad v Caranavi však začiatok školského roka o týždeň posunul.



Obdobie dažďov v Bolívii trvá väčšinou od novembra do marca, pričom najviac zrážok spadne v mesiacoch január a február.