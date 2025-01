Bolívijčania pochodovali štyri dni na protest proti prezidentovi

La Paz 14. januára (TASR) - Tisíce podporovateľov bývalého bolívijského prezidenta Eva Moralesa dorazili v pondelok do hlavného mesta La Paz po štvordňovom takmer 100 kilometrov dlhom pochode, ktorý uskutočnili na protest proti ekonomickým ťažkostiam. Demonštranti požadovali odstúpenie súčasného prezidenta Luisa Arceho. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Skupinu prevažne domorodých obyvateľov tvorilo podľa vlády približne 2300 ľudí, zatiaľ čo organizátori uviedli, že demonštrantov bolo 5000.



Svoj pochod začali v piatok v dedine Patacamaya južne od La Paz. Demonštranti mávali národnou vlajkou a farebnou domorodou zástavou známou ako Wiphala a mali transparenty s nápismi: "Arce, tu nie je palivo" alebo "Arce, ľudia sú hladní", píše AFP.



"Vláda by mala odísť, pretože neposkytuje žiadne riešenie krízy a hospodárstvo je v troskách," povedal Rodolfo Machaca, predstaviteľ ľavicového Hnutia za socializmus (MAS), ktorého členmi sú aj Morales a Arce.



Podľa AFP sa desiatky demonštrantov pred príchodom do mesta snažilo preraziť policajné kordóny neďaleko hlavného námestia, kde sa nachádza aj kancelária prezidenta. Polícia tvrdí, že za násilie zadržala dvoch ľudí. Demonštranti vyhlásili, že z mesta neodídu.



Minister vnútra Eduardo del Castillo uviedol, že pri najnovšom proteste utrpeli zranenia traja policajti a ďalšie dve osoby pri útoku na turistické autobusy.



Morealesovi prívrženci v minulom roku týždne blokovali cesty, aby zabránili jeho zadržaniu. Šesťdesiatpäťročný Morales je momentálne vyšetrovaný pre znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo, a to v súvislosti s údajným vzťahom s 15-ročným dievčaťom, s ktorým mal v roku 2016 splodiť dcéru. Morales, ktorý sa v roku 2006 stal prvým prezidentom Bolívie pochádzajúcim z radov domorodého obyvateľstva, popiera obvinenia. Na exprezidenta v decembri vydali už druhý zatykač v tom istom prípade.



Morales bol prezidentom v rokoch 2006 až 2019 a rezignoval po protestoch proti údajným volebným podvodom. Následne nakrátko opustil Bolíviu. Ústavný súd v novembri zakázal Moralesovi kandidovať do prezidentského úradu a potvrdil, že prezident nemôže vykonávať funkciu viac ako dve funkčné obdobia.



Bolíviu sužuje nedostatok paliva a vysoká inflácia, ktorá v roku 2024 dosiahla 9,9 percenta. Podľa oficiálnych údajov ide o najvyššiu infláciu za posledných 16 rokov, píše AFP.