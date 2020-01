Bolívijská dočasná vláda prerušila diplomatické vzťahy s Kubou

La Paz 25. januára (TASR) – Bolívijská dočasná vláda prerušila v piatok diplomatické vzťahy s Kubou, ktorú obvinila z "trvalého nepriateľstva". Informovala o tom agentúra DPA.



Dočasný minister zahraničia Bolívie Yerko Núňez zároveň kritizoval svojho kubánskeho kolegu Bruna Rodrígueza Parrillu, ktorý ho vo štvrtok obvinil z uskutočnenia štátneho prevratu a "servility" voči Spojeným štátom.



"Kubánska vláda systematicky poškodzuje bilaterálne vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a nezasahovaní do vnútorných záležitostí," uviedol Núňez na tlačovej konferencii.



Kritizoval "nedávne a neprípustné komentáre ministra zahraničia Bruna Rodrígueza Parrillu, trvalé nepriateľstvo a neustále útoky Kuby proti bolívijskej ústavnej vláde".



Bolívijská dočasná vláda už prerušila vzťahy s ľavicovou Venezuelou, čím zvýšila jej medzinárodnú izoláciu, poznamenala DPA.



Bolívijčania si 3. mája zvolia nového prezidenta a parlament.



Predchádzajúci prezident Evo Morales bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra 2019 sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe. To mu síce bolívijská ústava neumožňovala, ale ústavný súd mu v roku 2017 udelil výnimku.



Po prezidentských voľbách vypukli v krajine násilné protesty ktoré si vyžiadali desiatky obetí na životoch.



Morales 10. novembra 2019 po troch týždňoch demonštrácií odstúpil a následne odcestoval do Mexika, ktoré mu poskytlo azyl. Za dočasnú bolívijskú prezidentku sa 12. novembra vyhlásila podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.